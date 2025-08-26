COPE
FÚTBOL

LaLiga denuncia cánticos contra el presidente Pedro Sánchez en dos partidos de Primera

LaLiga ha presentado denuncias por los cánticos escuchados durante el Betis-Alavés y Oviedo-Real Madrid

Redacción Deportes

La Liga Nacional de Fútbol Profesional remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante.

Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Y dentro de esa denuncia, y tras la disputa de la 2ª jornada tanto en Primera como en Segunda, destacan los cánticos contra el presidente Pedro Sánchez en los encuentros Betis-Alavés y Oviedo-Real Madrid.

Aficionados del Betis en el Martínez Valero en la primera jornada de LaLiga.

Cordon Press

En cuanto a lo referido al choque del Villamarín, LaLiga apunta lo siguiente: "En el minuto 53 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en los sectores centrales de la grada Gol Sur Tribuna Baja, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "¡Pedro Sánchez, hijo de p***!".

Por otro lado, sobre el Oviedo-Real Madrid, recoge lo siguiente: "Justo antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas "Los del 94" y "Ultras", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Pedro Sánchez, hijo de p***""

El césped del Carlos Tartiere, teñido de azul, con miles de oviedistas celebrando el regreso de su equipo a Primera División

EFE/ Paco Paredes

resto de incidencias

Además de esas denuncias, LaLiga recoge hasta seis incidencias durante el Osasuna-Valencia con cánticos contra el Racing, contra el Zaragoza, contra España, contra el Valencia y contra la selección.

Afición de Osasuna en El Sadar

CA Osasuna

En el Villarreal-Girona recoge gritos contra el colegiado Cuadra Fernández. El equipo arbitral también fue el objetivo de los cánticos recogidos por LaLiga en el Real Sociedad-Espanyol. En ese encuentro también se escucharon ofensas contra el Barça desde la grada visitante.

