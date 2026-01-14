Gonzalo Miró pide que el Atlético lo haga por fin en el mercado de fichajes: "Me conformaré con que los que fichen mejoren el rendimiento y no lo bajen"

El plató de El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño a la cabeza, ha sido el escenario de un profundo análisis sobre la actualidad del Atlético de Madrid. Tras la victoria del equipo en un competido partido de Copa del Rey contra el Deportivo de la Coruña, la tertulia ha abordado el rendimiento del equipo, la presión sobre Simeone y un mercado de fichajes que se antoja crucial.

La figura de Antoine Griezmann ha sido central en el debate, ya que su golazo de falta dio el pase a cuartos al conjunto colchonero. Su gran actuación ha avivado las preguntas sobre su suplencia en el reciente derbi. "Lo que digo es que Griezmann, a lo mejor, contra el Madrid podía haber salido antes el otro día", se ha comentado en la tertulia sobre un futbolista que, insisten, "todavía le da para poder cambiar partidos estando en su ocaso".

La Copa, el título más a mano

Con LaLiga y la Supercopa prácticamente descartadas, la Copa del Rey se presenta como la opción más realista para que el Atlético de Madrid levante un título esta temporada. El equipo no gana esta competición desde el año 2013 y, como ha recordado Rubén Martín, está "a 3 partidos de jugar la final". El propio Griezmann ha reconocido que "el equipo tiene mucha ilusión por la copa", mientras que Simeone ha preferido señalar que "la gran ilusión es defender esta camiseta".

EFE El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid, este martes en el estadio de Riazor

Un mercado de fichajes millonario

En el capítulo de fichajes, el club ha actuado con celeridad para cerrar dos operaciones muy rentables. Antoñito Ruiz ha detallado que el Atlético ha cerrado la venta de Raspadori al Atalanta por "22 millones fijos" más variables y la de Gallagher al Tottenham por una cifra cercana a los "40 kilos". Simeone ha confirmado que el club ya trabaja en fichajes tras ultimar las salidas de Gallagher y Raspadori, asegurando que "cualquier jugador que entre nos ayudará".

Aquí es donde Gonzalo Miró ha lanzado su principal dardo, aplaudiendo primero las cifras de las ventas. Sin embargo, ha recordado que "los jugadores que fichan por el Atlético de Madrid bajan su rendimiento", una crítica a la política de fichajes reciente del club. Por ello, su deseo para este mercado es simple: "Yo me conformaré con que los que fichen mejoren su rendimiento y no lo bajen".

Alamy Stock Photo Conor Gallagher visto durante el partido de semifinales de la Supercopa de España entre el Club Atlético de Madrid y el Real Madrid

La exigencia en el Metropolitano

El nivel de exigencia ha sido otro de los grandes temas de la noche. La situación en LaLiga, donde el Villarreal amenaza la tercera plaza, obliga al equipo a "amarrar la cuarta plaza todavía". Gonzalo Miró, que ya se mostró muy crítico con el equipo tras el derbi, volvió a poner el foco en la ambición del club ante un objetivo que considera de mínimos.

El colaborador ha lamentado lo que considera una rebaja en las expectativas del club. "Estamos viendo de que una promesa es meterse en la siguiente fase de de la Copa del Rey, un equipo como el Atlético de Madrid", ha sentenciado, argumentando que alcanzar los cuartos de final debería ser un trámite y no un gran logro para un equipo de esa magnitud.