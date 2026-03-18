La crítica de Juanma Castaño a Guardiola por sus palabras tras caer contra el Real Madrid: "Ha visto otra eliminatoria"

La rueda de prensa de Pep Guardiola tras la eliminación del Manchester City a manos del Real Madrid en la Champions League ha generado una notable controversia. A pesar de felicitar al conjunto blanco, el técnico catalán mostró su malestar y dejó varias declaraciones cargadas de ironía que han provocado la contundente respuesta de Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE'.

Juanma ha expresado su estupefacción ante el análisis del entrenador, a quien admira profundamente. 'Para mí tiene mejor concepto Guardiola de esta eliminatoria del City, del que tenemos la gran mayoría', ha afirmado Castaño, acusando al técnico de presentar una visión sesgada de lo ocurrido en el terreno de juego.

PA / Cordon Press Guardiola, en el Manchester City - Real Madrid

Una eliminatoria paralela

Juanma Castaño ha sido claro al señalar que, bajo su punto de vista, Guardiola 'ha visto otra eliminatoria, o está vendiendo otra eliminatoria'. Aunque reconoce que podría ser una estrategia 'para motivar a los suyos', critica la narrativa del técnico. 'Yo le admiro mucho a Guardiola, me encanta, creo que es una persona que ha cambiado el fútbol, pero en esta eliminatoria, ha visto otra eliminatoria', ha insistido.

El director de El Partidazo de COPE ha querido subrayar la dualidad de sus sentimientos, separando su admiración profesional por el cambio que Guardiola ha supuesto para el fútbol de su desacuerdo por cuestiones puntuales, tanto futbolísticas como extradeportivas, que a menudo generan animadversión en parte de la afición.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Vinicius celebra su gol, en el Manchester City - Real Madrid

Dardo a la prensa y las reglas del juego

Uno de los momentos más tensos de la comparecencia de Guardiola fue su despedida, interpretada como un ataque directo a los medios de comunicación. Tras dar la enhorabuena al rival, el técnico añadió con ironía: 'Felicidades al Madrid y a todos vosotros'. Este comentario, según Castaño, reflejó la tensión del momento y no pasó desapercibido.

Felicidades al Madrid y a todos vosotros" Pep Guardiola Entrenador del Manchester City

Castaño también ha criticado la condescendencia de Guardiola hacia los periodistas presentes en la sala de prensa. 'No me gusta que diga, ¿vosotros estabais ahí y no os enterabais de lo que pasaba? ¿Pero qué dice? Como si aquí estamos en, y vemos la 1 y la 2', ha manifestado el periodista, calificando algunos de sus comentarios como 'gilipolleces que a veces no están a la altura'.

Finalmente, el comunicador ha rebatido la queja de Guardiola sobre las circunstancias del partido. Ante el lamento del técnico por no haber jugado '11 contra 11' en algún tramo, Castaño ha recordado que 'el fútbol tiene unas normas, y si tú eres un jugador y salvas un gol en la línea de gol con la mano, te vas a la calle'.