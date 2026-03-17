Manolo Lama: "Estamos usando la palabra fracaso para decir que el Atleti no compite en LaLiga, pero para el City no es un fracaso que con lo que gasta no gane Premier o la Champions"

El debate sobre el éxito y el fracaso en el fútbol de élite se ha reavivado tras las últimas declaraciones de Pep Guardiola. El técnico del Manchester City, en la previa del partido de vuelta de Champions League contra el Real Madrid, aseguró que necesitaban un "partido perfecto" para remontar y relativizó la presión por ganar siempre, poniendo en valor el mérito de intentarlo.

Cuestionado sobre si sería un fracaso caer eliminado, el entrenador catalán respondió con una reflexión histórica. "No he visto a un equipo mejor que el Madrid de la Quinta del Buitre, hasta el Barcelona de Cruyff y eso, y no ganó la Champions. ¿Fue un fracaso? Hizo un gran bien al fútbol ese equipo", argumentó Guardiola para defender que en el deporte "se pierde más que se gana".

EFE Pep Guardiola, en la rueda de prensa previa al City-Real Madrid

La opinión de Manolo Lama

Estas palabras han encontrado la réplica en los estudios de El Partidazo de COPE, donde el periodista Manolo Lama ha ofrecido una visión muy diferente, centrando sus críticas en el Atlético de Madrid. Lama ha querido matizar lo que, para él, sí representa un fracaso en la élite, especialmente en la competición liguera: "Con lo que se gasta que no gane la Champions o la Premier...".

El comunicador ha señalado directamente al conjunto rojiblanco, argumentando que el problema no es la exigencia de ganar el título, sino la falta de competitividad. "Tú mismo has dado la clave", ha afirmado Juanma Castaño durante el debate, para después sentenciar: "No le reclamamos que la gane, reclamamos al Atleti que que la compita. Esa es la diferencia".

Lama ha utilizado el propio ejemplo del Manchester City para reforzar su argumento. Ha recordado que el equipo de Guardiola tampoco está compitiendo por la Premier League este año, al encontrarse a nueve puntos del liderato. Sin embargo, el periodista establece una clara distinción en la Champions League, donde caer eliminado depende en gran medida del rival.

Según su criterio, no es lo mismo ser eliminado por un equipo de la talla del Real Madrid que por uno de menor entidad. "Que te eche el Madrid no es una cosa de locos. El problema es que te eche el Bodo o que te eche el Dortmund", ha concluido el director de El Partidazo, subrayando que el listón de la exigencia debe ser diferente para cada equipo y cada competición.