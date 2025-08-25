Gonzalo Miró da más detalles de su nuevo programa en TVE con Marta Flich: "En cuanto eso pase, me retiro"

El regreso televisivo de Gonzalo Miró está a punto de concretarse. El analista político, habitual en tertulias de actualidad y voz reconocida de Tiempo de Juego en COPE, confirmó en antena que será el nuevo copresentador de ‘Directo al grano’, el magacín vespertino de La 1 que conducirá Marta Flich.

Durante una charla distendida con Paco González en pleno programa, Miró dejó entrever lo que le espera en esta nueva etapa. Cuando el director de Tiempo de Juego le preguntó si abandonaba Atresmedia y sus colaboraciones en programas como Espejo Público, La Roca o Más Vale Tarde, el comunicador fue claro: “Correcto”.

Aunque con cierto tono irónico, también reconoció que aún no sabe con precisión el horario de emisión. “Va a ser de tarde, pero no sé si será de 4 a 9 o de 6 a 8”, admitió ante la insistencia de Paco.

Un salto a TVE

La conversación no perdió el tono de humor que caracteriza a la tertulia deportiva. Paco llegó a bromear con la posibilidad de que la sintonía del programa corriera a cargo de Dua Lipa, a lo que Miró respondió con ironía: “Por supuesto. Está exigido por contrato”. En esa misma línea, aseguró que lo suyo es “buscar notoriedad para llamar su atención en cualquier momento” y lanzó una de las frases que ya circula como titular: “En cuanto eso pase, me retiro”.

Más allá de la broma, lo cierto es que el comunicador afronta un proyecto ambicioso en la televisión pública tras su paso por diferentes cadenas privadas. Miró compartirá plató con Marta Flich, periodista y economista que liderará el espacio como presentadora principal. La productora, en un comunicado, ha defendido que ambos forman “una pareja televisiva experimentada que apuesta por el contraste de estilos y la complementariedad”.

Radio y Televisión

El fichaje supone un cambio importante para uno de los tertulianos más reconocibles del universo COPE. Sus intervenciones en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño y sus debates en Tiempo de Juego le han dado gran notoriedad, como demuestran algunas de sus reflexiones más escuchadas en la antena de esta casa. En esta entrevista relató con humor lo que le ocurrió un verano en la playa con sus amigos; en otra conversación habló de cómo vivió el día de su nacimiento siendo señalado en la calle; también compartió un recuerdo personal ligado a un número de teléfono; y hasta recibió una propuesta para la Velada del Año de Ibai Llanos.

Ese mismo tono cercano, entre lo político y lo deportivo, es el que RTVE quiere trasladar a su franja de tarde. Con experiencia en debates televisivos y formación en Ciencias Políticas, Gonzalo Miró aportará análisis y frescura a un espacio que pretende competir en un terreno tan difícil como el de la actualidad vespertina.

En antena, incluso bromeó sobre si tendría hueco para una sección de “palos a Simeone”, como le preguntó Paco González. La respuesta fue clara: “En Tiempo de Juego. En un magacín de actualidad probablemente no haya palos a Simeone. Salvo que compagine el horario con algún partido de Champions del Atleti”.

La llegada de Miró a TVE confirma el giro de la cadena pública hacia una oferta de tertulias políticas y programas de debate que ya funcionan en otras franjas. Con Marta Flich al frente y con el comunicador madrileño como copresentador, Directo al grano promete una combinación de información, entretenimiento y análisis sin rodeos. Y, como él mismo dijo entre risas, si algún día logra captar la atención de Dua Lipa, no descarten que cumpla su amenaza: “En cuanto eso pase, me retiro”.