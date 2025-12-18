Manolo Lama alerta de la señal que debería preocupar a Xabi Alonso: "La prensa 'mamadora' del movimiento lleva una semana súper agresiva con el entrenador"

Tras el análisis completo en El Partidazo de COPE de lo vivido en Talavera de la Reina entre el CF Talavera y el Real Madrid en la Copa del Rey, Manolo Lama no quiso finalizar su intervención en el programa que dirige Juanma Castaño sin dejar "un dato ahí, para que lo debatáis", anunció.

"Llevo una semana en la que observo que la prensa 'mamadora' del movimiento es súper agresiva con Xabi Alonso", y repitió: "Súper agresiva".

Lama se refiere con lo de 'prensa mamadora del movimiento' a los periodistas afines a Florentino Pérez, cuyos argumentos en los medios de comunicación para los que trabajan mantienen una línea de opinión muy estrecha a la línea editorial del propio Real Madrid y de su presidente.

Lama no cree que la hostilidad contra Alonso "venga solo de la prensa"

Aunque Manolo Lama reconoció llevar "más de una semana" con dicha impresión, cree que en los últimos siete días se perciben mensajes procedentes de tales periodistas con más contundencia y hostilidad contra el actual entrenador del Real Madrid: "La última semana ya es tremenda", se sorprendió, y para quien lo dude, Lama invita a "oír las preguntas de la rueda de prensa. Está súper agresiva con él. Y el hecho de que sea tan agresiva, vamos a ver cómo acaba el partido contra el Sevilla", previsto para el sábado 20 por la noche en el estadio Santiago Bernabéu.

Lama ha reconocido ser "de los que pensaba que Xabi Alonso iba a terminar la temporada. Y creo que se merece terminar los tres años y medio que le quedan en el Madrid, pero veo una agresividad que, sinceramente, no creo que venga solo de la prensa".

Para Juanma Castaño, que mostró su total acuerdo con la opinión de su compañero en El Partidazo de COPE, cree que ese movimiento coordinado contra el técnico del Real Madrid "es un síntoma".