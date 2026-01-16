Feliciano López: "Seguramente, para un madridista como él, debe de ser un sueño de Rafa Nadal ser presidente, pero, yo creo que no está en sus planes"

La crisis deportiva del Real Madrid ha sido analizada en profundidad en los micrófonos de 'El Partidazo de COPE'. En una charla con Juanma Castaño, el entrenador Quique Sánchez Flores y el tenista Feliciano López han desgranado las claves de la mala racha del equipo, señalando una desconexión entre la plantilla y el cuerpo técnico, y criticando la actitud de algunos jugadores. El análisis de Flores ha sido especialmente contundente, ofreciendo una visión completa de una crisis institucional y deportiva que parece lejos de resolverse. Escucha aquí el análisis completo.

Un equipo sin orden

Para Quique Sánchez Flores, el problema principal del equipo se ve en el césped. "El Real Madrid juega sin orden ofensivo", ha sentenciado. El técnico ha explicado que los grandes equipos necesitan un orden para asociarse y tener seguridad con el balón, algo que no ha ocurrido en el conjunto blanco. "Es increíble que en el Madrid nadie ha hecho una diagonal en 5 meses", ha destacado, poniendo como ejemplo los movimientos de jugadores como Raphinha o Pedri en el Barcelona. Esta falta de mecanismos es, a su juicio, la raíz de los malos resultados.

AFP7 vía Europa Press Vinicius Júnior del Real Madrid CF

La situación defensiva no es mejor. Flores ha sido tajante al afirmar que "en defensa, un equipo que quiera defender no puede defender con 8 o 9 jugadores porque no puede defenderse". El problema, según el técnico, es una desconexión entre el entrenador y los jugadores, una situación que ya se vivió con Ancelotti. Feliciano López ha apoyado esta visión, afirmando que los jugadores tienen "el deber y la obligación de adaptarse a ese mensaje" del entrenador.

Vinicius, señalado por su actitud

Uno de los nombres propios del análisis ha sido el de Vinicius Jr. Quique Sánchez Flores se ha mostrado muy crítico con el brasileño: "Yo estoy con la parte de la afición que se ha puesto muy nerviosa con Vinicius. Yo creo que no representa los valores del Real Madrid en los últimos dos años". Según el entrenador, el club se equivocó al posicionarse del lado del jugador en su enfrentamiento con Xabi Alonso, lo que "desplazó muy lejos al entrenador" y debilitó su autoridad en el vestuario.

Esta situación ha afectado a otros jugadores como Jude Bellingham, de quien Flores cree que "se ha posicionado mal" en la polémica, volviéndose cómplice de una situación incómoda para el técnico. La derrota ante el Albacete ha sido la prueba definitiva de que el Real Madrid considera que tocó fondo, una situación que prepara decisiones importantes. Flores ha lamentado que los jugadores quieran "los entrenamientos a la carta" y no se adapten a las exigencias de dos entrenadores tan diferentes como Ancelotti y Xabi Alonso.

Feliciano López también ha expresado su incomprensión ante estas actitudes: "Me sorprende que un tío que tiene el poder supuestamente, pues él, no pueda imponer sus ideas". La situación actual deja un panorama muy complicado para el nuevo técnico, Álvaro Arbeloa, que se enfrenta a un vestuario que parece inmanejable y donde algunos futbolistas prefieren llorar al presidente antes que asumir su responsabilidad.

Nadal, ¿un futuro presidente?

En la parte final del programa, un oyente ha preguntado a Feliciano López si ve a su amigo Rafa Nadal como un buen presidente para el Real Madrid. López ha sido claro en su respuesta, dando lugar al titular de la noche. "Yo creo que sería un buen presidente. Seguramente, para un madridista como él, pues, debe ser un sueño ser presidente, pero yo creo que, sinceramente, no está en sus planes", ha comentado. El tenista ha añadido que, rodeado de un buen equipo, Nadal podría llevar al club a lo más alto, aunque ha insistido en que es solo una opinión personal.