Alcaraz: "Durante todo el torneo estaba jugando para mí, para mi familia y para mi equipo, no para los que dirán si paso o no paso"

Carlos Alcaraz sigue intratable en el Open de Australia. El tenista español ha alcanzado por primera vez en su carrera las semifinales del torneo tras imponerse con autoridad a Alex de Miñaur por 7-5, 6-2 y 6-1. Alcaraz llega a la penúltima ronda sin haber cedido un solo set en todo el campeonato, mostrando un nivel de juego excepcional.

@ATPTour_ES Carlos Alcaraz rompe su techo en Australia

Tras el partido, en la rueda de prensa, Alcaraz ha compartido sus sensaciones. "Estoy en semi, muy contento por ello, pero no es un alivio o no es que me haya quitado una presión de encima", ha afirmado. El murciano ha dejado claro que su motivación no depende de las expectativas externas: "Durante todo el torneo estaba jugando para mí y para mi familia y para mi equipo, y no para los que dirán si paso o no paso".

Notable alto y la mirada en Zverev

Preguntado por nuestro compañero Ángel García en relación a la nota que se pondría por su rendimiento hasta ahora, habiendo alcanzado sus primeras semifinales en Australia sin perder un set, Alcaraz no ha dudado en su respuesta. El tenista se ha calificado con un sobresaliente: "La nota, yo diría, un 8 y medio, me podría poner".

Con la confianza reforzada, Carlos Alcaraz avanza a la siguiente ronda, donde le espera un desafío mayúsculo. Su rival en la lucha por un puesto en la gran final del Open de Australia será el alemán Alexander Zverev.