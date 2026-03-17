Juanma Castaño estalla contra los precios de la final de la Copa del Rey: "Eso es robar y aprovecharse de la gente"

Asistir a la final de la Copa del Rey se ha convertido en un desafío económico para muchos aficionados. El elevado coste de la experiencia completa, que va mucho más allá del precio de la entrada, ha generado un intenso debate sobre la accesibilidad del fútbol para el público general.

El periodista Juanma Castaño ha expresado con dureza su opinión al respecto, criticando lo que considera un abuso hacia las familias y la gente "normal". Según el comunicador, el desembolso necesario para disfrutar del partido es una "barbaridad" que exige una reflexión profunda.

Europa Press Imagen del trofeo de la Copa del ReyRFEF / Europa Press10/10/2024

Un coste inasumible para el aficionado

Castaño subraya que "nadie va solo al fútbol", lo que multiplica los gastos para cualquier grupo de amigos o familia. El problema, insiste, no es solo la entrada, sino todo lo que la rodea: "El viaje, el hotel, tienes que dormir, tienes que comer, tienes que aparcar el coche, coger un taxi o lo que sea".

El periodista ha puesto el foco en la contradicción de quienes critican el precio de los abonos de televisión mientras imponen costes desorbitados por un solo evento. "Resulta que cuando ellos ponen el precio, pagarías la televisión de 3 años por un único partido", ha sentenciado con rotundidad.

ADIL BENAYACHE/SIPA / Cordon Press La Cartuja, durante la final de la Copa del Rey

Castaño ha lamentado que se hable del torneo "del pueblo" cuando el coste para una sola persona puede superar los "mil y pico de euros". Esta situación, comparada con otros países, le parece "una pasada".

Una llamada a la regulación

Para el comunicador, la raíz del problema es la ausencia de un marco legal que frene la especulación en eventos de gran demanda. "Que no haya una legislación clara y directa para que a la gente no se le pueda robar a mano armada, es vergüenza", ha afirmado.

Esta crítica se extiende a otros sectores, como el hotelero o el de transportes. Castaño denuncia cómo los precios se disparan de forma descontrolada: "En el momento en el que hay un evento en una ciudad, lo que cuesta dormir 100 euros, de repente cuesta 700. Eso es robar. Aprovecharse de la gente".

Finalmente, el periodista ha rechazado el argumento de la ley de la oferta y la demanda como justificación. Considera que, aunque las empresas tengan derecho a fijar sus precios, es necesario "acotar todo eso" para proteger al consumidor y mantener la esencia popular de competiciones como la Copa del Rey.