"El FC Barcelona ha firmado 10 años con la Euroliga, pero tiene una cláusula de salida a la NBA Europa de 10 millones de euros, si paga, estaría dentro"

El Real Madrid tiene un compromiso firme para estar en el proyecto de la NBA Europa como uno de los doce clubes fundadores con plaza fija. Según ha informado Miguel Ángel Paniagua en El Partidazo de COPE, la decisión está tomada al "99 por 100", a falta de un giro de guion totalmente imprevisto. El club blanco se prepara así para un cambio histórico en el panorama del baloncesto europeo.

Un proyecto a futuro

La incorporación del equipo madrileño a la NBA Europa no sería inmediata, sino que se produciría a partir de la temporada 2027-2028. Hasta entonces, el club podría participar en la Superliga de la FIBA, una competición que serviría como "año puente" antes de dar el salto definitivo al nuevo formato impulsado por la NBA en el continente.

La cláusula del Barça y el modelo de la NBA

Mientras el Real Madrid traza su nuevo rumbo, el FC Barcelona se encuentra en una situación diferente. El club catalán ha firmado un contrato de diez años con la Euroliga, pero cuenta con una cláusula de salida de 10 millones de euros. Si el Barça decidiera pagar esta cantidad, tendría la puerta abierta para unirse también al proyecto de la NBA Europa.

El balón de partido de Spalding durante la Euroliga de Turkish Airlines

La nueva competición, que cuenta con la FIBA como socia de la NBA, estará formada por doce clubes fundadores con plaza fija y cuatro plazas adicionales que se decidirán por méritos deportivos. El objetivo es contar con los clubes más representativos, como el Real Madrid o el FC Barcelona, y expandirse con franquicias en ciudades como Londres, Manchester o Roma, que no tienen una gran tradición en el baloncesto de élite.

Una franquicia de la NBA Europa podría valer 1000 millones de dólares"

Un factor clave para el arranque de la liga es el capital procedente de los fondos públicos de países del Golfo. Según la información de Paniagua, la NBA ya tendría apalabrado el compromiso de Abu Dhabi para la franquicia de Manchester y se está negociando con el fondo de inversión pública de Arabia Saudí. Las proyecciones financieras son muy optimistas: se estima que "una franquicia de la NBA Europa podría valer 1.000 millones de dólares" en un plazo de cinco o seis temporadas.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid

División de opiniones en la afición

La noticia ha generado un intenso debate entre los seguidores. Las peñas más representativas del Real Madrid han emitido un comunicado mostrando su desacuerdo con la posibilidad de abandonar las competiciones europeas clásicas. Como ha informado Pilar Casado en COPE, la afición está dividida ante este posible cambio de rumbo.

Son los 3 primeros años de pasar un infierno"

Las opiniones recogidas a las puertas del pabellón reflejan esta división. Algunos socios creen que es una apuesta de futuro, aunque el comienzo sea duro: "Yo preferiría que el Real Madrid jugara la NBA, porque yo creo que son los 3 primeros años de pasar un infierno". Otros, en cambio, se muestran más conservadores y prefieren la competición tradicional: "Yo preferiría jugar Euroliga, por la tradición que tienen los equipos". Este debate ya está sobre la mesa mientras el interés del Real Madrid por formar parte de la NBA Europa es una realidad.