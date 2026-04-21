David Sánchez, sobre el discurso de Arbeloa: "Es poco madridista; a ver cuántos palos le caen, cuando a Xavi Hernández se le estaba dando durante dos meses"

El colaborador David Sánchez ha cargado con dureza contra Álvaro Arbeloa en el programa 'El Partidazo de COPE'. Sánchez ha manifestado no comprender la actitud del actual entrenador de la primera plantilla del Real Madrid, a la que ha calificado de "peloteo" y de "arrastrarse de esta manera".

Críticas al discurso

David Sánchez considera que el discurso de Arbeloa es "poco madridista" por quejarse de los árbitros horas después de un partido. El tertuliano ha recordado las críticas que recibía Xavi Hernández por actitudes similares: "Cuando lo hacía Xavi, estábamos mes y medio, 2 meses dándole palos".

Sánchez ha calificado la situación de "lamentable" y se ha preguntado cuánto tiempo se criticará a Arbeloa en comparación. "A ver cuántos meses, días, horas, minutos, le damos palos a Arbeloa", ha añadido, insistiendo en que "un tío tan madridista como Arbeloa no puede hacer un discurso tan poco madridista como el que ha hecho".

El futuro en el club

El colaborador ha expresado su extrañeza ante esta actitud, ya que da por hecho que Arbeloa no va a seguir en el Madrid la próxima temporada. Según Sánchez, en el club se comenta que "quizás ha sido un error poner a Arbeloa", una información que, en su opinión, ya habría llegado al propio técnico.

No entiendo este peloteo y este arrastrarse de esta manera con Arbeloa"

Por este motivo, no encuentra sentido a su comportamiento: "No creo que necesite hacer la pelota al club o seguir el discurso del club cuando ya no tiene ningún tipo de necesidad". Ante la intervención de otro colaborador, que apuntaba a que siempre se le han "pegado palos", Sánchez ha reafirmado su postura crítica.