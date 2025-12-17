Juanma Castaño: "Florentino no va a perdonar nunca la traición de Laporta y se va a cobrar la venganza con todo lo que pueda"

Florentino Pérez y Joan Laporta se han declarado la guerra abierta. Después de varios años con los dos clubes unidos luchando por el proyecto de la Superliga, el Barcelona se ha desligado de esta idea para volver a unirse al actual proyecto de la Champions League, liderado por el presidente de la UEFA, Ceferin.

El pasado 8 de octubre, Joan Laporta viajó hasta Roma para acudir a la asamblea anual de la nueva 'European Football Clubs' (EFC, antigua ECA), presidida por el catarí Nasser Al-Khelaifi, con el que se abrazó en la capital italiana. Esta imagen era una declaración clara de intenciones en el que dejaba de lado a Florentino Pérez y su deseada Superliga.

PSNEWZ/SIPA / Cordon Press Joan Laporta y Florentino Pérez, en el palco del Bernabéu

A partir de esa imagen de Laporta, Florentino Pérez ha comenzado a atacar duramente al Barcelona por el 'Caso Negreira'. El presidente del Real Madrid ya fue muy duro durante la celebración de la Asamblea del club : "No es normal que pagara a Negreira 8 millones de euros durante 17 años. Un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país".

Y después de eso, Florentino volvió a señalar los pagos del Barcelona al vicepresidente de los árbitros durante la comida navideña del Real Madrid con la prensa y donde insistió en que "el 'caso Negreira' es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional"

EFE El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

"Es del todo incomprensible que las instituciones del fútbol hayan dejado solo al Real Madrid en esta lucha", denunció. "¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos y pasemos página? ¿Pero cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca", agregó.

juanma castaño y la guerra florentino - laporta

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, analizó el cambio en la relación entre Florentino Pérez y Joan Laporta: "Esto es el fin definitivo, o sea, la Superliga es lo que ha detonado absolutamente esta nueva guerra entre entre el Madrid y el Barça y entre Florentino y Laporta. Florentino no va a perdonar nunca esta traición y ya va con todo, se va a cobrar la venganza con todo lo que pueda"