Juanma Castaño y las palabras de Lamine Yamal encendiendo el Clásico: "Ha dicho lo que ha dicho sobre si el Real Madrid roba"

Este domingo Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan en el primer Clásico de la temporada, en un encuentro en el que estará en juego el liderato de La Liga. El conjunto blanco llega al partido como primer clasificado con 24 puntos y el equipo azulgrana es segundo con 22, dos menos que los madridistas.

CORDONPRESS Vinicius controla el balón ante Lamine Yamal durante el Clásico de LaLiga en Montjuic entre Barcelona y Real Madrid

La temporada pasada el club blanco fue incapaz de ganar al Barça en los cuatro enfrentamientos en los que se midieron y buscará en el Santiago Bernabéu un triunfo para olvidar aquellas dolorosas derrotas.

LAMINE YAMAL CALIENTA EL CLÁSICO EN LA KINGS LEAGUE

Lamine Yamal, a tres días del choque, ha participado este jueves en el programa semanal de la Kings League en un cara a cara frente a Ibai Llanos porque sus equipos, La Capital FC y Porcinos FC, se enfrentarán este viernes.

Tras ese enfrentamiento distendido, los dos se unieron al debate y al futbolista del FC Barcelona le preguntaron si el equipo del famoso streamer es como el Real Madrid en el tema arbitral, cuestión a la que respondió afirmativamente.

"Roban, se quejan y hacen cosas...", era lo que decía Lamine Yamal. Un Ibai Llanos sorprendido insistía en el tema y el joven jugador azulgrana decía entre risas: "Hombre...a ver, a ver, a ver...".

JUANMA CASTAÑO REACCIONA A LAS PALABRAS DE LAMINE YAMAL

Juanma Castaño inició El Partidazo de COPE recordando los resultados de Rayo Vallecano, Betis y Celta en las competiciones europeas y seguidamente reaccionaba a las palabras de Lamine Yamal en la Kings League.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Lamine Yamal, antes de un partido del Barcelona

"Entiendo lo que se va a decir, que es un contexto más distendido, que es una tertulia de la Kings League... pero Lamine ha dicho lo que ha dicho", empezó diciendo el director del programa.

Y añadía: "Lamine es el 10 del FC Barcelona y el domingo hay un Clásico. Y esto va a coger mucho vuelo porque en sonido es potente y en imagen lo es más todavía".

Para finalizar, Juanma Castaño se sorprendía ante este error del joven futbolista que a tres días del partido contra el Real Madrid ha dejado esas polémicas declaraciones.