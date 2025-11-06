Comparan a Lamine Yamal con Vinicius por sus gestos a la grada: "Ese partido no lo tiene que jugar"

Lamine Yamal se ha convertido en el gran protagonista del último partido de Champions League del FC Barcelona contra el Brujas. Su brillante actuación individual, que lo reconcilia con su mejor versión, ha quedado, sin embargo, parcialmente eclipsada por el debate generado a raíz de sus gestos a la grada, un asunto analizado en El Partidazo de COPE donde el periodista Elías Israel ha llegado a compararlo con Vinicius Jr.

Una actuación estelar con un lunar

El extremo azulgrana ha vuelto a ser decisivo, mostrando una versión muy activa y participativa durante el partido contra el Brujas. Yamal no solo ha marcado un gol de bella factura, sino que se ha atrevido a encarar, a desbordar y a echarse el equipo a las espaldas, recordando a la versión que deslumbró a principios de temporada. Su rendimiento disipa las dudas sobre su estado físico, una noticia celebrada por el barcelonismo, que ha visto cómo su joven estrella recuperaba la confianza.

Tras el encuentro, el propio Lamine Yamal ha querido salir al paso de los rumores sobre su condición. "Se ha hablado mucho de mi pubalgia, de que estaba triste, y eran todo mentiras", ha asegurado, confirmando que se siente "muy feliz" y centrado en su trabajo. Sobre los pitos recibidos, el jugador lo tiene claro: "Si me pitan, es porque saben que que hago bien mi trabajo en el campo".

Si me pitan, es porque saben que hago bien mi trabajo en el campo" Lamine Yamal Jugador del FC Barcelona y la Selección

"Ese partido no lo tiene que jugar"

A pesar del excelente nivel mostrado, sus gestos a la grada han generado controversia. Elías Israel, durante el programa, ha sido tajante al respecto: "A mí lo que me preocupa de Lamine es el gesto, le agrada. Porque creo que ese partido no le tiene que jugar". El periodista ha trazado un paralelismo con el jugador del Real Madrid, al afirmar: "Igual que se lo criticamos a Vinicius, cuando juega un partido que no debe, para mí ese partido es el único que no tiene que jugar Lamín".

EFE Lamine Yamal del Barcelona celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Club Brujas KV y el FC Barcelona, ​​en Brujas.

La discusión se ha centrado en si un jugador de su proyección debe entrar en provocaciones con el público, como el beso que lanzó a un sector de la afición. Juanma Castaño expresaba su preocupación por la actitud del joven: "No quiero que se malee, no quiero que se convierta en un futbolista que se revire". La opinión generalizada en el debate es que Yamal debe aprender a mantenerse por encima de esas situaciones, como en su día hizo Leo Messi.

Parte del aprendizaje de una estrella

Los colaboradores de la tertulia también han contextualizado la reacción del jugador como algo propio de la edad y la situación. Siendo un futbolista de 18 años acostumbrado a recibir elogios de forma constante, las primeras críticas pueden afectar más de lo habitual. Este tipo de situaciones, según los periodistas, son "una clara alusión a que habéis hablado mucho" y forman parte de su proceso de maduración.

En definitiva, el crecimiento de un futbolista de élite no solo se mide por lo que hace con el balón en los pies. Lamine Yamal tiene que aprender a lidiar con estados de forma más bajos, las críticas de la prensa y los aficionados e incluso los insultos desde la grada. Aunque la gran noticia de la noche ha sido su espectacular regreso al máximo nivel, estos episodios forman parte del aprendizaje para convertirse en la figura mundial que apunta a ser.