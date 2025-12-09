La comparación que saca los colores al Real Madrid con Xabi Alonso y Vinicius: "El desplante es lo suficientemente grave para tomar medidas"

El debate sobre la gestión de la autoridad en los banquillos de élite ha vuelto a la primera línea en El Partidazo de COPE. Los tertulianos del programa han analizado la notable diferencia entre cómo el Liverpool ha gestionado un acto de indisciplina de Mohamed Salah y la postura del Real Madrid ante Vinicius, una situación que ha puesto en el punto de mira al técnico Xabi Alonso.

Un desplante que marca un antes y un después

El punto de inflexión, según se ha analizado en la radio, fue el desplante de Vinicius durante el partido contra el Barcelona. La opinión en el estudio fue contundente al afirmar que "el desplante de Vinicius es lo suficientemente grave como para que hubieran tenido que tomar medidas el club y el entrenador". La falta de una respuesta firme ha sido interpretada como el inicio de la crisis de autoridad de Xabi Alonso.

Para los analistas de COPE, la ausencia de una sanción por parte del club fue una señal clara para el entrenador de que debía tener "cuidado con Vinicius". Este episodio es considerado el momento en que Xabi Alonso llega al cénit de su crisis, ya que la figura del entrenador perdió fuerza frente a una plantilla que no se ha sentido convencida. Desde entonces, aumenta la preocupación en el Real Madrid por la deriva del proyecto.

Un técnico condicionado y sin respaldo

Una de las consecuencias directas es el cambio en la forma de dirigir de Alonso. Se percibe que el técnico ahora plantea los partidos con el objetivo de "intentar ganar sin cabrear a esta gente", en lugar de aplicar el estilo intervencionista y valiente que se le presuponía y que se puso en valor durante el Mundialito. La sensación es que "hace cosas que no le pide el cuerpo, pero que le pide el sentido común para no cabrear a la plantilla".

Este cambio de rumbo se debería a la falta de respaldo del club. Un dato revelador que se comentó es que, en la última asamblea, Florentino Pérez solo mencionó a Xabi Alonso "una" vez, un trato muy diferente al que reciben o recibían figuras como Ancelotti, Zidane o Mourinho. Los jugadores, según este análisis, "han sabido" de esta situación y "juegan con esa baza también".

El ejemplo del Liverpool y un futuro incierto

El contraste con la Premier League es evidente. "El Liverpool ha marcado el camino", se comentó en El Partidazo de COPE. Allí, una decisión "consensuada entre el técnico y el club" dejó fuera a Mohamed Salah, su jugador franquicia, tras unas declaraciones que no ayudaban al equipo. Esta acción conjunta demuestra una cohesión y autoridad que se echa en falta en el conjunto blanco.

El futuro del banquillo madridista pasa por que Xabi Alonso logre convencer a los pesos pesados del vestuario, como Vinicius, Bellingham o Valverde. El club apostó por un entrenador moderno, "duro" e "intervencionista", pero la contradicción surge al no respaldarle cuando los jugadores "se pueden revirar". Pese a los últimos resultados en LaLiga, la sensación es que la única salida pasa por recuperar la sintonía en el vestuario, aunque a estas alturas se antoja "imposible".