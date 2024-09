Carolina Marín desvela a Juanma Castaño el mensaje de ánimo que le llegó a su móvil: "Una lágrima tras otra"

Después de ganar 21-14 el primer set y cuando se imponía en semifinales por 10-6 en el segundo, Carolina Marín se fue al suelo. Su lesión fue uno de los momentos más tristes de los Juegos Olímpicos de París 2024 y le llevó a apagar el móvil "una semana". Cuando lo volvió a encender, tenía un mensaje anónimo que desveló a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

Una torsión en la rodilla derecha, la misma en la que se rompió el ligamento cruzado anterior en 2019, acabó con sus esperanzas. La jugadora de bádminton, una de las principales apuestas de medalla para España, tuvo que retirarse en plena semifinal del cuadro femenino, cuando estaba a pocos puntos de derrotar a la china He Bingjao.

Su pie, al apoyar, queda fijo en el suelo y se produce una rotación externa brusca de la articulación de su rodilla derecha, de la que recordemos ya fue intervenida de ligamento cruzado anterior en 2019. Esta entorsis, esta torsión de su rodilla derecha, produjo un episodio de inestabilidad al no contenerla el ligamento cruzado anterior.

AFP7 vía Europa Press Carolina Marin se retira llorando del partido de los Juegos Olímpicos de París 2024

Con tres lesiones graves de rodilla más otros percances no es fácil levantarse de nuevo. Sobre todo cuando ya había asumido que estos iban a ser, posiblemente, sus últimos Juegos Olímpicos y que los futuros retos no serían tan ambiciosos. Pero esos días tuvo muchas razones para seguir adelante en forma de mensajes.

Carolina Marín

Ahora, ha experimentado un cambio significativo en su estado de ánimo como demostró en El Partidazo de COPE. Marín demostró una vez más su capacidad para enfrentar los desafíos con la misma garra que la ha caracterizado durante toda su carrera. La campeona olímpica expresó su agradecimiento a todos aquellos que la han apoyado.

La onubense ganó el oro en Río de Janeiro 2016, es tres veces campeona mundial (2014,2015 y 1018), siete veces campeona de Europa (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, y 2024) y campeona en los Juegos Europeos de Cracovia (2023). Es una referente en todo el mundo y se ha convertido en una de las deportistas más dominantes y laureadas de esta disciplina.

A su impresionante palmarés, Carolina Marín suma este galardón que recogerá en la gala de los Premios Princesa de Asturias que se celebrará el próximo 24 de octubre en el Teatro Clara Campoamor de Oviedo, uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un deportista en España.

AFP7 vía Europa Press Carolina Marin con su entrenador en el momento de la lesión

Autoridades y seguidores de todo el mundo se han volcado con Marín estos días, quien es todo un referente en el mundo del bádminton, especialmente en Asia. Miles de mensajes en sus redes sociales, ánimos cada vez que sale a la calle y un buzón de mensajes enorme en el que se encontró hasta sorpresas para la propia jugadora española.

El mensaje de ánimo que le llegó

Sobre todos los mensajes de ánimo que ha recibido, reconoció que estuvo una semana sin coger su teléfono móvil, pero que una vez que empezó a responder, Carolina Marín reconoce a Juanma Castaño que le sorprendió uno de ellos: "Tenía tantos mensajes que era infinito y respondí todos. En uno de ellos, tenía un audio y al final me dice soy Rafa Nadal".

Su reacción lo dice todo. "No me lo podía creer, se me cayó una lágrima. Me puse el audio de nuevo y una lágrima tras otra. No me puedo quedar con un mensaje, ha habido tantos y tantos... Con el oro no hubiera recibido tanto cariño", destacaba Carolina Marín a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.