El doctor de la Varga explica las consecuencias de la lesión de Carolina Marín: "Es muy complicado"

Las lágrimas de Carlina Marín tras lesionarse de nuevo la rodilla derecha han conmocionado al mundo del deporte. Los peores presagios se han cumplido y por segunda vez, Carolina Marín se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y los dos meniscos. El doctor Vicente De la Varga, traumatólogo y experto en cirugía ortopédica desde su clínica CAMDE de Málaga, considerado uno de los 50 mejores médicos privados de España por Top Doctors explica las consecuencias de la lesión de la campeona española.

Es, sin duda, una de las imágenes para el recuerdo, de estos Juegos Olímpicos de París 2024. En plenas semifinales contra la china Bin Jiao, con un set de ventaja y 10-5 a su favor, un salto para ejecutar un smash perfecto, y al caer sobre su pierna derecha un grito de dolor que nos puso a todos los vellos de punta. “Me he roto” gritaba Carolina con desesperación desde el suelo, y tanto que se había roto, se había roto el injerto del cruzado anterior que le habían operado en 2019.

Como por desgracia hemos podido comprobar, se puede romper la plastia de un cruzado anterior operado, de hecho, hasta el 25% de los deportistas operados de una rotura del cruzado sufren una re-rotura del nuevo ligamento.

Y no tienen nada que ver, en ningún aspecto, una primera rotura del ligamento cruzado original, con una segunda rotura de la plastia, del nuevo ligamento operado. Es lo mismo, pues al final los dos hacen la misma función, pero no es igual. Veamos qué lo hace distinto.

Para empezar, la estabilidad y fuerza de un ligamento operado no es la misma que la de un ligamento original, tiene más riesgo de romperse, hasta 5 veces más que un cruzado no operado, y la inestabilidad que genera favorece que en pocos años haya lesiones de los meniscos y del cartílago y comience la artrosis. Y estamos hablando de una primera rotura. Imaginaros entonces con una segunda reconstrucción, que aunque sea exitosa, más pero peor, con más inestabilidad residual.

En segundo lugar, la reconstrucción es mucho más compleja. Por un lado, las zonas donantes, de donde se extrajeron los tendones para el ligamento nuevo, ya no se pueden usar y hay que recurrir a otras zonas, con lo que acabamos dañando otras estructuras de la rodilla con sus propias complicaciones. La alternativa es emplear como injerto tendones de cadáver, de banco de tejidos, tejido desvitalizado que tiene muchas más complicaciones y probabilidades de que falle.

