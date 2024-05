Carolina Marín, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024. La onubense, campeona olímpica y del mundo, suma este reconocimiento a otros como la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Andalucía o que el pabellón de su ciudad natal haya pasado de llamarse 'Palacio de Deportes de Huelva' a 'Palacio de Deportes Carolina Marín'.

Reconocimientos que le han llegado tras una prolífica carrera en un deporte dominado, tradicionalmente, por jugadoras asiáticas. Sin embargo, Marín se ha proclamado tres veces campeona del mundo y consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Además, suma 7 campeonatos de Europa, el último, conseguido el pasado mes de abril.

Y eso, a pesar de encadenar varias lesiones que le dejaron fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora ha vuelto con fuerza, recuperando posiciones en el ranking femenino de la BWF, que llegó a liderar, ocupando ahora el tercer puesto.

Carolina Marín celebra su séptimo Europeo, conseguido en abril de 2024.EFE/EPA/RONALD WITTEK



"La gente no se puede imaginar por lo que he pasado y he tenido muchas dudas, pero estoy entrenando muy duro", contaba en una entrevista en Tiempo de Juego, en la que aseguraba que los Juegos Olímpicos de París "han sido mi única motivación desde que me rompí la rodilla".

Valoración del jurado

El jurado ha valorado, de Carolina Marín, "su extraordinario palmarés en el bádminton, un deporte del que ha llegado a ser referente mundial". No pasan por alto los miembros reunidos, este miércoles, en Oviedo, que es "la primera y única deportista no asiática campeona olímpica en esta disciplina".

Además, destacan de la jugadora andaluza que "es un ejemplo de superación, fuente de inspiración, y transmisora de valores dentro y fuera de la pista".

Marín sucede en el palmarés del Princesa de Asturias de los Deportes al atleta keniata Eliud Kipchoge, que lo recibió el año pasado. Antes, habían sido galardonados el Equipo Olímpico de Refugiados, en 2022; los españoles Teresa Perales y Carlos Sáinz, en 2021 y 2020; o los All Blacks, en 2017, cuya 'haka' sobre las tablas del Teatro Campoamor dio la vuelta al mundo.

También fue muy sonado el Premio Princesa para Fernando Alonso, en 2005; dos años antes del reconocimiento a Michael Schumacher.

Además, Marc y Pau Gasol tienen dos galardones: uno propio, a los hermanos, en 2015; y otro compartido con sus compañeros de la Selección Española de Baloncesto, en 2006. Es el mismo caso de Iker Casillas y Xavi Hernández, que recogieron el galardón en 2012, dos años después del Princesa para la Selección Española de Fútbol.

Carolina Marín, en un partido del Campeonato Europeo de Bádminton 2024.EFE/EPA/RONALD WITTEK



Premios Princesa de Asturias 2024

La de Deportes es la tercera de las categorías que se fallan, en la edición de 2024, de los Premios Princesa de Asturias. También se fallarán Ciencias Sociales, Letras, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional y Concordia.

También se falla, cada año, el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, que reconoce "la defensa del entorno natural ecológico, el patrimonio histórico, artístico y cultural y la realización de obras comunales y otras manifestaciones de solidaridad extraordinaria". La localidad galardonada recibe la visita de la Familia Real al día posterior de la entrega, en Oviedo, de los Premios Princesa de Asturias.

Este año, la ceremonia de entrega será el viernes, 25 de octubre, en el Teatro Campoamor de la capital asturiana. El premio para los galardonados es de 50.000 euros en metálico. Reciben, además, una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo y una insignia.