Alcaraz-Raducanu: De ser virales en las redes sociales a durar menos de una hora

El renovado dobles mixto del Abierto de Estados Unidos perdió este martes a sus grandes figuras en su debut: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Venus Williams y Naomi Osaka dijeron adiós en la primera ronda.

La expectación en Flushing Meadows era máxima. Para el estreno del dobles mixto, el torneo reservó sus dos escenarios principales: el Arthur Ashe Stadium, con 22.000 asientos, y el Louis Armstrong Stadium, con capacidad para 10.000.

Con este nuevo formato -solo dos días de competición en la semana previa al cuadro principal, partidos rápidos y un millón de dólares en juego-, el dobles mixto había logrado seducir a grandes estrellas del circuito, poco habituadas a dejarse ver en este torneo.

Con los duelos de octavos y cuartos resueltos este martes, quedaron definidas las semifinales, que se disputarán este miércoles, el mismo día que la final. La primera semifinal enfrentará a la polaca Iga Swiatek -campeona este lunes en Cincinnati- y al noruego Casper Ruud contra la estadounidense Jessica Pegula y el británico Jack Draper. La segunda medirá a los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori, vigentes campeones, frente a los estadounidenses Christian Harrison y Danielle Collins.

En el camino quedaron las grandes figuras del torneo, como Carlos Alcaraz, que aterrizó en Nueva York la noche anterior tras conquistar horas antes el Abierto de Cincinnati. Emparejado con su amiga, la británica Emma Raducanu, cayeron por un doble 4-2 en 50 minutos ante Pegula y Draper.

Novak Djokovic y su compatriota Olga Danilovic perdieron ante los rusos Daniil Medvedev y Mirra Andreeva por 4-2 y 5-3. Venus Williams y el también estadounidense Reilly Opelka quedaron eliminados a manos del ruso Andrey Rublev y de la checa Karolina Muchova por 4-2 y 5-4(4). Mientras que Naomi Osaka y el francés Gael Monfils capitularon por 5-3 y 4-2 ante el italiano Lorenzo Musetti y la estadoundiense Caty McNally.

EFE Carlos Alcaraz de España (izquierda) y Emma Raducanu de Reino Unido (derecha) en acción durante su partido de dobles mixto

Ya en los cuartos de final, Errani y Vavassori superaron a Rublev y Muchova por 4-1 y 5-4(7), mientras que Swiatek y Ruud dominaron a Musetti y McNally con parciales de 4-1 y 4-2. Pegula y Draper derrotaron a Medvedev y Andreeva por un doble 4-1.

En su camino hacia las semifinales, Harrison y Collins derrotaron en primera ronda al alemán Alexander Zverev y a la suiza Belinda Bencic por 4-0 y 5-3 y en los cuartos de final a sus compatriotas Ben Shelton y Taylor Townsend por 4-1 y 5-4(2).