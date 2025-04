El cambio de criterio del VAR que no entiende Pedro Martín tras ver el penalti en el Rayo - Espanyol: "Me lo ponen peor"

El Espanyol logró una contundente victoria por 0-4 ante el Rayo Vallecano este viernes en Vallecas, sumando tres puntos cruciales en su lucha por mantenerse en Primera División. El conjunto catalán firmó un gran partido, con dos goles en apenas 15 minutos, frente a un Rayo que mostró una versión muy lejos de la esperada.

EFE Los jugadores del Espanyol celebran el 0-3 contra el Rayo.

CÓMODA VICTORIA CON POLÉMICA EN EL TERCER GOL

La jornada 30 arrancó en el barrio madrileño bajo un fuerte aguacero. Aunque la lluvia se detuvo, lo que no paró fueron los goles del Espanyol, que aprovechó un inicio errático del conjunto local con una gran efectividad ofensiva. En el minuto 12, Leandro Cabrera abrió el marcador con un certero cabezazo tras un saque de esquina.

Apenas cuatro minutos después, una pérdida en el centro del campo y un fallo defensivo de Aridane facilitaron el 0-2, obra de Roberto Fernández. El delantero, una de las incorporaciones destacadas del mercado invernal, al igual que Urko González en la medular, estuvo cerca de anotar el tercero antes del descanso, al igual que Javi Puado.

El Espanyol, dirigido por Manolo González, percibió las debilidades del rival y mantuvo la presión alta, rozando la goleada ante un Rayo sin apenas ocasiones. Con la reanudación, Iñigo Pérez intentó cambiar la dinámica introduciendo a Pacha Espino e Isi Palazón, pero el portero del Espanyol, Joan García, volvió a lucirse con una intervención clave, como ya es habitual en cada jornada.

Hernández Hernández revisa en el VAR el penalti de Ciss sobre Roberto

Uno de los momentos destacados del partido fue el tercer gol del equipo periquito, que llegó desde el punto de penalti y se encargó de marcarlo Javi Puado, capitán del conjunto catalán. Pero lo más llamativo fue la jugada que dio lugar a la pena máxima.

En la acción, Roberto Fernández remató un centro raso en el segundo palo y terminó siendo golpeando levemente por Pathé Ciss que se lanzó al césped con todo a intentar taponar el balón.

El árbitro Hernández Hernández, en un principio, no señaló los once metros; pero recibió la llamada del VAR donde estaba Trujillo Suárez. Y, tras varios minutos analizando lo sucedido, terminó señalando el penalti a favor del equipo visitante.

PEDRO MARTÍN no entiende el cambio de criterio

En El Partidazo de COPE, Pedro Martín intentó ponerse en la piel del colegiado, pero no conseguía entender la razón por la que Hernández Hernández decidió pitar el penalti. "Hay jugadas tan inexplicables que ni me enfado", empezó diciendo a Joseba Larrañaga.

Remiro golpea a Bellingham involuntariamente en las semifinales de la Copa del Rey.

El comentarista arbitral recordó una acción similar del duelo entre Real Madrid y Real Sociedad del pasado martes, donde Remiro golpeó a Bellingham. En esa jugada casi calcada, el colegiado no señaló los once metros y en el VAR también se encontraba Trujillo Suárez, hecho que le hacía preguntarse a Pedro Martín qué había pasado estos cuatro días para que se produjera este cambio de opinión.

"Me lo están poniendo todavía peor y, entonces, sí me voy a enfadar. Si en estos días la dirección técnica de los árbitros le ha dicho a Trujillo Suárez que pite penalti cuando haya una jugada parecida... entonces sí me enfado", comentó.

Y añadía para finalizar: "¿Crees que Hernández Hernández, en los partidos que le quedan, va a pitar en Europa un penalti así? Si lo pita, no pita más. Cuando ha ido al monitor pensaba que no lo pitaba, pero lo ha pitado".

