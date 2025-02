El aviso de Siro López a Javier Tebas por sus palabras sobre Ancelotti y el Real Madrid: "Es cobarde"

El último desencuentro entre Javier Tebas, presidente de LaLiga, y el Real Madrid ha vuelto a encender los ánimos en el fútbol español. Esta vez, las declaraciones de Tebas sobre Carlo Ancelotti y el club blanco han provocado una dura respuesta por parte de Siro López, tertuliano de El Partidazo de COPE, quien no ha dudado en calificar al dirigente como "cobarde" tras sus insinuaciones.

Durante su intervención en el programa, López se mostró indignado por las palabras de Tebas, especialmente por las que insinuaban prácticas empresariales poco claras por parte de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. "El otro día en The Objective ya habla de, incluso, de tráfico de influencias, de operaciones poco claras, empresariales por parte de Florentino Pérez, o sea, sin nombrarlo, porque además es cobarde", expresó Siro, dejando claro que estas afirmaciones son totalmente inaceptables. López añadió que, aunque Tebas no menciona a Florentino de manera directa, lo hace de forma velada, sabiendo que este tipo de insinuaciones podrían traer consecuencias legales.

Siro continuó su ataque, señalando que Tebas parece haber cruzado una línea con sus críticas constantes no solo al Real Madrid, sino también a su presidente. "El que se pelea es el señor Tebas, que creo que alguien le tendría que decir, vale, hasta dónde vamos a llegar", afirmó, instando a los clubes de LaLiga a tomar cartas en el asunto. "Yo creo que serían los propios clubes los que le tendrían que decir: oiga, hasta aquí hemos llegado. Está bien su guerra con Florentino Pérez, pero me parece que usted se está pasando ya unos cuantos pueblos", añadió López.

EFE El presidente de LaLiga, Javier Tebas, antes de intervenir en un desayuno informativo este lunes en Madrid

El conflicto entre Tebas y el Real Madrid viene de lejos, y sus recientes declaraciones no han hecho más que avivar la polémica. En una entrevista reciente, el presidente de LaLiga calificaba al club blanco de "llorón" por sus críticas constantes hacia el arbitraje y señalaba que sentía "vergüenza" de ser madridista debido a la actitud del club en este tema. Estas palabras no pasaron desapercibidas para Ancelotti, quien, al ser cuestionado por la prensa, respondió que Tebas "habla demasiado del Real Madrid" y que, como presidente de LaLiga, debería centrarse en cuestiones más importantes para el fútbol español. "Desde que estoy aquí ha hablado muchas veces y lo que más me llama la atención es que falta el respeto a millones de madridistas", señaló el técnico italiano.

El aviso de Siro López a Javier Tebas

Tebas, al no quedarse callado ante la respuesta de Ancelotti, volvió a lanzar un mensaje a través de las redes sociales, defendiendo sus declaraciones y aclarando que sus críticas iban dirigidas a los dirigentes del club, no a la afición. "Todo el mundo sabe que las instituciones se reflejan en lo que hacen y dicen sus dirigentes", escribió Tebas, señalando que la actitud de los dirigentes madridistas está contribuyendo a crear un "relato victimista" sobre el fútbol español. Además, subrayó que "ese discurso es una falta de respeto a la competición" y a los demás clubes que, según él, "han sido mejores o simplemente han tenido más suerte" en sus enfrentamientos con el Real Madrid.

Sin embargo, el presidente de LaLiga no se limitó a la respuesta a Ancelotti. También aprovechó para lanzar otro dardo hacia Florentino Pérez, acusándole de "construir un fútbol que ha cambiado tres veces en tres años", refiriéndose a las continuas modificaciones en sus propuestas para el futuro del fútbol, como la Superliga. Tebas, además, lamentó la falta de transparencia de Pérez, aludiendo a que siempre es él quien decide las cosas, pero nunca da la cara públicamente. "Florentino Pérez representa un fútbol oligárquico, un fútbol solo para los ricos, donde unos pocos deciden por todos los demás", sentenció Tebas, destacando la profunda diferencia de visión que existe entre ambos dirigentes.

El cruce de declaraciones ha desatado una nueva polémica que amenaza con prolongarse en el tiempo. El ambiente entre Tebas y el Real Madrid sigue siendo tenso, con Ancelotti y Pérez siendo los principales objetivos de las críticas del presidente de LaLiga. Mientras tanto, Siro López ha dejado claro su descontento con la actitud del presidente de LaLiga y ha advertido que esta guerra abierta podría tener repercusiones más allá de lo deportivo.

Cordon Press Carlo Ancelotti en la banda de El Sadar en el Osasuna - Real Madrid.

La cuestión ahora es si otros clubes de LaLiga tomarán partido en este conflicto o si se quedarán al margen, dejando que sea el Real Madrid quien lidie con las críticas de Tebas. Lo cierto es que, como señaló López, la batalla parece ir mucho más allá de un simple enfrentamiento entre el presidente de LaLiga y el club blanco. Y es que, como bien apunta el periodista, "el que se pelea no es Ancelotti, es Tebas".