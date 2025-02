El aviso de Juanma Castaño a Javier Tebas por sus críticas al Real Madrid: "No es un tertuliano"

Este lunes, el presidente de la LaLiga, Javier Tebas, aseguró que "Dani Olmo no debería acabar LaLiga con el Barça" y que el Real Madrid es "un club llorón", que "no tiene derecho a decir que la competición está adulterada y a faltar al respeto a LaLiga y a todos sus clubes".

En un desayuno de Europa Prees afirmó que el Barcelona “no debería acabar LaLiga” y además admitió que han “hecho un escrito muy claro. El día 3 de enero de las garantías que habíamos pedido, porque la sociedad no parecía muy solvente, llegó el dinero y después fue al CSD y en 24 horas resolvió. Y le dio una cautelar, poniendo en duda algunas cosas. Olmo firmó sus acuerdos sabiendo que en diciembre podía no estar inscrito. Sabía que era consciente de que le podía pasar eso".

Europa Press Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press

Por otro lado, Tebas dijo entender que los clubes emitan comunicados si se sienten perjudicados por decisiones arbitrales, pero cuestionó la forma de actuar del Real Madrid con los árbitros, por hacerlo con una televisión de carácter nacional, señalando al árbitro antes de pitar, y luego decir los fallos que ha tenido de manera sesgada.

"Eso no lo hacen los clubes. Hay que marcar las diferencias, lo del Atlético de Madrid lo pongo dentro de la ironía con la que lo ha hecho, no lo veo nada desproporcionado. Lo que veo desproporcionado es lo que nos ha ocurrido con Real Madrid TV en este último año o año y medio. El Real Madrid debe tener tanta superioridad que no puede estar llorando por esa jugada", dijo en alusión a la entrada que sufrió Kylian Mbappé ante el Espanyol, por la que en opinión del club blanco debió ser expulsado Carlos Romero.

Además, en medio de la polémica arbitral, Tebas cargó contra Florentino Pérez. "Que me llame él, Eso es lo que tiene que pasar. El Real Madrid está en la Comisión de LaLiga, que hay 14 clubes y el presidente. Ahí expresa con plena libertad lo que considera y vota con plena libertad lo que considera. Ese es mi lugar de comunicación con el Real Madrid", comentó.

el aviso de juanma castaño a Tebas

Durante 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño avisó a Javier Tebas del peligro de sus palabras porque "son declaraciones muy duras". Además, afirmó que no podemos olvidar "el papel institucional de Tebas, porque a veces se nos olvida que es el presidente de LaLiga".

"No sé hasta qué punto hemos asumido por normal que alguien hable así de uno de los asociados de la Liga", continuó diciendo el director del programa. Por su parte, Elías Israel aseguró que "el Madrid es uno de los asociados y que esto toca a muchísimos aficionados al Real Madrid. Les duele escuchar institucionalmente esto, pero no es un caso de que se hagan las declaraciones y se hagan las declaraciones".

En la misma línea, Juanma Castaño explicó que hay que "diferenciar el puesto que ocupa Tebas. No es un tertuliano. Tiene que medir un poco más".

canales de Whatsapp

