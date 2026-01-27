"Si Arbeloa es capaz de recuperar a un futbolista que me tenía enamorado... Pero hace año y medio que no es el proyecto de jugador que fichó el Real Madrid"

El programa El Partidazo de COPE con Juanma Castaño ha analizado qué ha cambiado en el Real Madrid con la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo. Los colaboradores Abraham Romero y Rubén Cañizares coinciden en señalar un punto clave por encima de cualquier ajuste táctico: el cambio de actitud de la plantilla. La salida de Xabi Alonso ha provocado una reacción en el vestuario, que ahora se siente el principal responsable de la trayectoria del equipo.

Para Rubén Cañizares, el cambio es evidente: "han quitado al profesor que pone muchos exámenes y los castiga mucho". Sostiene que los jugadores "decidieron, por las razones que todos conocemos, que no les gustaba el entrenador que tenían, y que se iban a esforzar lo mínimo posible". Ahora, sin el escudo del anterior técnico, "el foco son ellos" y han sentido "un poco de vergüenza torera" para dar la cara por el equipo.

Pese al optimismo, Romero se muestra cauto y se pregunta si este cambio de mentalidad "va a ser muy diferente a lo que el techo del Madrid de Ancelotti, por ejemplo, era el año pasado, que era, pues perder en cuartos de final contra contra el Arsenal". Considera que la estrategia ha sido "inteligente" para competir en LaLiga, pero duda de su alcance en las grandes eliminatorias de la Copa de Europa.

Alamy Stock Photo El entrenador del Real Madrid CF, Álvaro Arbeloa

Primeros apuntes tácticos

Aunque Cañizares cree que "es muy poco" tiempo para ver grandes modificaciones, sí ha detectado algunas novedades en el planteamiento de Arbeloa. "Veo que le gusta poner cuando ataca al equipo una defensa de 3", acumula más jugadores en el centro del campo y ha centrado la posición de Bellingham como enganche en un sistema 4-3-3. Además, destaca que "le ha devuelto la confianza a Guller".

Si es capaz Arbeloa de recuperar a un futbolista que me tenía enamorado"

La gran esperanza para Cañizares reside en la posible recuperación de un jugador clave: "he visto un poquito, pero solo un poquito de brotes verdes en Camavinga". Sobre él pronunció la frase que resume el sentir de parte del madridismo: "Si Arbeloa es capaz de recuperar a un futbolista que me tenía enamorado... Pero hace año y medio que no es el proyecto de jugador que fichó el Real Madrid".

Más verticalidad y libertad

El vestuario sentía que con Xavi tenían que ser un equipo mucho más táctico"

Alamy Stock Photo Jugadores del Real Madrid (de izquierda a derecha) Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé, Vinicius Junior

Romero, por su parte, ve al equipo "menos aburrido en ataque, más vertical, algo más rápido". Atribuye esta mejora a que Arbeloa "les ha dado más libertad en ataque". En su opinión, el equipo actual se parece "bastante a este Madrid de ahora al primer Madrid de Xabi Alonso", antes de que todo se volviera más rígido.

La sensación de encorsetamiento con el anterior técnico era palpable, según Romero: "El vestuario sentía que con Xavi tenían que ser un equipo mucho más táctico, mucho más cada uno ocupando sus espacios". Ahora, el juego es "mucho más vertical, centrado en Guler, en Vinicius y en Mbappé". Incluso menciona el caso de Mastantuono, del que dice que está jugando "prácticamente igual que cuando jugaba al principio con Sabia Alonso", con gran intensidad y presión alta.