Paco González, director de Tiempo de Juego: "A Franco Mastantuono no lo veo, ni de lejos, titular para un Real Madrid bueno, como es el que aspira a ser campeón de Europa"

El rendimiento del joven Franco Mastantuono ha generado un intenso debate en 'El Tertulión de Tiempo de Juego'. A sus apenas 18 años, las expectativas puestas sobre él, llegando a ser calificado como 'el Yamal del Madrid', chocan con un rendimiento que todavía no convence y que ha abierto interrogantes sobre su nivel para ser titular en el Real Madrid.

La opinión de Paco González

El más crítico ha sido Paco González, quien ha expresado serias dudas sobre la capacidad del argentino para un equipo que aspira a ser campeón de Europa. El periodista ha señalado importantes carencias técnicas en su juego, como la calidad de sus controles o la tardanza en la toma de decisiones. "Yo no le veo para titular del Real Madrid, un Real Madrid bueno, como es el que aspira a ser campeón de Europa, no lo veo ni de lejos", ha sentenciado con contundencia.

El debate sobre su posición

Frente a esta postura, otros tertulianos han puesto el foco en su juventud y en el difícil proceso de adaptación tras "cruzar el charco" con solo 18 años. Se ha apuntado a que quizás no está jugando en su sitio ideal, ya que en el Real Madrid se le ubica como extremo derecho. "Yo es que creo que este chaval de extremo derecha, como le ponen, no va a destacar como si le dejaran jugar más libre", se apuntó en otra de las opiniones.

Se ha recordado que en River Plate su juego era diferente, ya que "cogía la pelota en banda derecha y se venía a perfil bueno, pierna izquierda, a pegarla". Sin embargo, esta justificación no ha convencido a todos, ya que se considera que un jugador de su talento debería ser capaz de demostrar sus cualidades independientemente de la posición. "Si sabes hacer cosas, las haces".

La comparación con Nico Paz

En la conversación ha surgido inevitablemente la comparación con otro canterano, Nico Paz. El propio Paco González ha llegado a afirmar que, en sus escasas apariciones, "en dos apariciones de Nico Paz demostró más calidad que Mastantuono en 12 partidos", a pesar de que Nico tuvo que marcharse cedido.

No obstante, también se ha matizado que Nico Paz es dos o tres años mayor y que Mastantuono todavía necesita "crecer, madurar, meterse 40 partidos en primera división" para poder ser juzgado con mayor criterio. El consenso general es que el argentino tiene un gran potencial, pero que su adaptación a una liga europea de primer nivel requiere tiempo y paciencia.