Jaime Ugarte revela la razón por la que no saludó a Mike Towers en La Velada de Ibai: "Me parecieron majísimos"

La Velada del Año organizada por Ibai Llanos sigue haciendo historia. En su quinta edición, el evento logró reunir a más de nueve millones de dispositivos conectados en la plataforma Twitch, consolidándose como uno de los espectáculos digitales más grandes del mundo.

la velada de ibai

El evento, como ya es habitual, combinó combates de boxeo entre influencers y personalidades del mundo digital con actuaciones musicales de alto nivel, como las de Myke Towers y Aitana. Los participantes acuerdan el peso y el tipo de guantes para cada pelea, añadiendo un toque personalizado a cada enfrentamiento.

las divertidas anécdotas de jaime ugarte en la velada

Uno de los momentos más comentados fue la participación del periodista Jaime Ugarte, colaborador de El Partidazo de COPE, quien estuvo narrando algunos combates de la noche. Ugarte protagonizó situaciones graciosas durante el evento, como cuando no reconoció al famoso cantante puertorriqueño Myke Towers. “El otro día Myke Towers, que es un artista boricua y creo que acaba de llenar tres veces el WiZink Center, vino a saludarme y yo casi ni le hice caso... Jaime, eras la envidia de media humanidad”, contaron entre risas en COPE.

Ugarte, con su estilo desenfadado, reconoció que no está muy familiarizado con muchos de los artistas presentes: “Eladio Carrión… me suena, encantado también. La verdad que todos majísimos, muy simpáticos, un poco majaras todos, pero era mi ambiente. Me sentí cómodo y fueron muy cariñosos”, bromeó.