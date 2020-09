Una medalla a la labor de la pastoral penitenciaria en Aragón

La pastoral penitenciaria de las diócesis de Aragón han recibido la medalla de plata al mérito social. Su labor y esfuerzo por estar cerca de las personas que se encuentran internas en las prisiones les ha valido este galardón. Isabel Escartín, delegada de pastoral penitenciaria de Zaragoza explica en El Espejo en qué consiste su trabajo.

La delegada cuenta que trabajan "en tres centros penitenciarios y en uno de menores. Acuden de todas las diócesis de Aragón. Además hay una buena comunicación con los obispos de las diócesis. En Zaragoza tenemos que ser los coordinadores de todo este trabajo pero nos centramos en esos centros".

La pandemia del coronavirus ha afectado evidentemente a los trabajos de la pastoral: "Seguimos en confinamiento. En las cárceles ha sido una época muy dura, sobre todo para los internos porque no podemos acceder a ellos. Estamos trabajando desde fuera ayudando a la gente que sale y no tiene arraigo. Pero el contacto es muy leve. En Teruel están celebrando la Eucaristía pero en Zuera no tenemos acceso, entra un capellán una vez a la semana pero no podemos hacer grupos porque están totalmente aislados".

En la pastoral "tenemos un grupo de voluntarios de unas setenta o noventa personas". Y lo que quieren es "llevar la esperanza a las cárceles, llevarles a Dios. Ahora con la Merced hemos intentado mandarles todas las cartas posibles. También trabajamos las habilidades para la vida, trabajamos la salud mental... Se trabaja con mujeres, tenemos una casa de acogida, se trabaja en aislamiento... Sobre todo manteniéndoles en contacto con la sociedad". También se encargan, por ejemplo del acompañamiento espritual, trabajan con la población gitana, acogida en servicios...

Hasta que llego el COVID, la pastoral trabajaba "en un programa de ruta parroquial. Íbamos una vez al mes para hablar con los parroquianos. Los hombres y mujeres que están en las cárceles van a volver y tenemos que acogerles. Porque si no, no solo van a perder la fe ganada en las cárceles, sino también el camino y pueden volver a delinquir. Hemos tenido una acogida muy buena en todas las parroquias. Tenemos muy buena colaoración con las comunidades religiosas, con Cáritas.."