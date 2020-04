La religiosa congoleña que lucha contra el coronavirus

La hermana Ángel Bipendues congoleña y pertenece a las Discípulas del Redentor. Llegó hace 16 años a Italia, donde comenzó a estudiar Medicina para un día poder volver a África y servir allí,donde un médico es un bien muy preciado.Pero la emergencia del coronavirus le ha alcanzado en la provincia de Bérgamo, una de las zonas más afectadas de Italia.

La vida religiosa es una vida recibida para ser donada, explica la hermana Bipendu, que pidió permiso a su Congregación para dedicarse a aliviar el sufrimiento de los pacientes y víctimas del Covid-19. Ahora vivefuera de su comunidad y sale a visitar a los enfermos casa por casa para evaluarsu estado y recomendar su ingreso en el hospital o proporcionarles los cuidados necesarios en su domicilio. No les oculta su condición de religiosa, y cuando se lo piden reza con ellos. Dice que no tiene miedo a ser infectada. Entiende que el sí de su consagración religiosa es una fuente de energía que la moviliza para ir a donde el Señor la lleve, y si hay un temor que la angustia es el de no poder llegar a la cabecera y ayudar al enfermo.

En realidad ya ha tenido experiencia en su vida de otros apostolados de alto riesgo, porque trabajócomo voluntaria de la Orden de Malta para ayudar a los refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo. Una vez más subraya que el coraje para cumplir esta misión viene de Dios.

Ahora el coronavirus también ha llegado a su país natal, la República Democrática del Congo, y conociendo los estragos que ha causado en Europa y las deficientes estructuras sanitarias de su país, teme el enorme daño que podría causar allí. Por eso reza para que el Señor detenga los efectos de esta enfermedad en un continente donde ciertamente se teme lo peor. Eso sí, dice que está dispuesta a hacer el camino de vuelta y servir en su país si así se lo piden.