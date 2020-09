Michael Lonsdale, el gran actor de cine que nunca ocultó su condición de católico

Michael Lonsdale ha sido un actor carismático y versátil, capaz de encarnar al villano en las películas de James Bond, al abad de El nombre de la Rosa y al hermano Luc, uno de los monjes mártires del monasterio argelino de Tibhirine en la película “De dioses y hombres”, un papel que le marcó profundamente y por el que recibió un premio César en 2011.

Nació en París en 1931 aunque su padre era un militar inglés. Sus padres no eran practicantes, y curiosamente fue un musulmán el primero que le habló de Dios, mientras vivía en Marruecos. A los 22 años pidió el bautismo, pero fue a los 56 años cuando realmente se encontró con el Señor, al conocer a un grupo de la Renovación Carismática, y eso produjo un vuelco en su vida.

Desde entonces Lonsdale nunca ocultó su condición de creyente en un ambiente muchas veces difícil. Explicaba que su día estaba lleno de oración, en un diálogo constante con Dios. Destacó por su valiente testimonio en el mundo del espectáculo y su incansable labor para llevar el Evangelio a los actores. Más de una vez experimentó el rechazo de algunos colegas, un rechazo que provocaba el silencio de otros actores también creyentes. Sin embargo él pensaba que cuando se posee un tesoro como la fe es necesario compartirlo, hablar de él con los demás a nuestro alrededor. Así que bajo la guía del obispo de Toulon, Dominique Rey, fundó un grupo de oración para los artistas que duró unos veinte años. Fue una increíble experiencia de acogida, de compartir y de rezar los unos por los otros.

“Muchas personas, contaba Lonsdale se acercaban con graves situaciones de infelicidad. Les hemos ayudado, hemos rezado por ellas, se han levantado, sabían que ya no estaban solas”. La interpretación que hizo del hermano Luc, uno de los monjes trapenses asesinados en Argelia, en la película De dioses y hombres, marcó profundamente su vida. Confesaba que el hermano Luc, el monje enfermero del monasterio, encarnaba su ideal de vida: no ocuparse de uno mismo sino dedicarse constantemente a los demás. Y recordaba que en esa película no tuvo la impresión de recitar: lo que interpretó, lo vivió, hasta el punto de improvisar en algunos pasajes, con permiso xdel director.