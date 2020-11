Los obispos de Canarias y Tenerife invitan a escuchar el "eco de Lampedusa"

Los obispos de lasdiócesis de Canarias y Tenerife firman una carta pastoral sobre la cuestión migratoria que afrontan las islas. Con motivo de las Jornada Mundial de los Pobres han publicado esta carta con el título 'Escuchar el eco de Lampedusa en las Islas Canarias" haciendo referencia a aquella visita del Papa. Mons. Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, analiza en El Espejo esta cuestión.

En la carta hacen mención a una cierta 'anestesia' que vivimos en nuestra sociedad frente a este tema: "Sabemos que muchas veces los acontecimientos impactan y reaccionamos. Pero cuando se van reiterando llevamos a adoptar una postura de indiferencia y cansancio como si esto fuera normal. No pasa solo con las personas migrantes si no con cualquier otra situación. En el día a día hay muchas personas que viven situaciones muy difíciles y que parece que estamos anestesiados, nos mal acostumbramos a situaciones muy duras".

El prelado explica que "las personas que parten de su país lo hacen porque están muy mal. Buscan una situación mejor. Es verdad que pueden haber algunas personas que se aprovechan de esta situación, como las mafias o algunos traficantes... hay situaciones muy complejas. Lo que está claro es que hay unas personas que migran de sus países que buscan una situación mejor. Es una situación muy compleja con muchos angulos que contemplar. Hay que ver la situación en toda su complejidad".

Respecto a los bulos que circulan por redes, como el de un supuesto inmigrante que entraba en una Iglesia destrozando todo, que vino a ser mentira, dice que por ejemplo a veces se habla de 'invasión': "Una invasión significa que hablamos de personas que vienen a conquistar. No dudo que haya gente que utilice todo esto para desestabilizar la paz social. En algunos municipios se ha llegado a impedir que algunas personas fueran acogidas diciendo que estaban contagiados de COVID. Al mismo tiempo hay personas interesadas en sembrar falsas noticias. Se coge trocitos, se manda por las redes sociales y esto genera una especie de miedo y temor en la sociedad que nosotros rechazamos".

"Hay que tener en cuenta que está el tema de los CIES que incluso el Defensor del Pueblo han dicho que son centros de internamiento y eso no puede ser. Si después de 72 horas una persona que no ha cometido un delito hay qque dejarlas en libertad. No los puedes recluir, pero imagínate 200 personas sin ningún recurso y a la interperie. Esto es un problema. Llegan personas y si no se articulan leyes, las filas se pueden convertir en una especie de guetto y el riesgo que supone para un montón de personas que no tienen donde cobijarse".