Humanizar la salud: Así son los nuevos cursos para que los profesionales obtengan la cualidad más demandada

La pandemia del coronavirus ha hecho que el mundo entero se ponga en guardia. Ha dejado al descubierto muchas carencias que tenemos en la sociedad y el Centro de Humanización de la Salud San Camilo lo sabe. La humanidad no está de moda, pero con la situación actual millones de personas reclaman no solo cuidados técnicos, si no también "del alma".

Por eso este centro ha creado un programa con diferentes cursos, precisamente para que los profesionales puedan desarrollar las capcidades 'humanas' que son tan importantes. El director José Carlos Bermejo asegura que "todos los cristianos nos tenemos que preparar para acompañar a las personas al final de la vida". Es vital desarrolla la empatía, aprender a consolar: "No hay que dar por supuesto que por ser cristiano tengamos ya las capacidades adecuadas".

La formación está dirigida por ejemplo a profesionales de la salud, a trabajadores sociales... "Tenemos un máster en intervención en duelo. Hoy atravesamos finales sin ritos y procesos de duelo donde queda una herida, precisamente por no haber podido hacer todos estos procesos. Tenemos un diplomado en cuidados paliativos, en pastoral de la salud... Cursos que buscan el desarrollo humano. Buscan el acompañamiento en el desarrollo de las capacidades más blandas, las del corazón... no solo las técnicas. La sabiduría del corazón puesta al servicio de los que sufren".

La pandemia además presenta otro tipo de dificultades como el tema de la presencialidad en este tipo de formaciones: "Las plataformas tienen muchas posibilidades. Vamos a hacer como la normativa nos diga. Si no es posible la parte presencial, mediante estas herramientos empezaremos nuestros másteres con todas las posibilidades. El desarrollo tecnológico nos permite realizar muchas experiencias de aprendizaje".

"Hay quien se conforma con formarse en todo lo científico técnico", explica el director. Bermejo explica que desde su propia experiencia ingresado en un hospital "algunos profesionales están muy verdes en capacidades de consuelo y de escucha. 'Me duele el alma' le dijo un compañero mío de habitación. Y el profesional le respondió: '¿Pero te duele el cuerpo?'. Es importante saber manejar la angustia y el temor, alumbrar la esperanza. Hay personas que tienen sed y que quieren contribuir y buscan recursos formativos".