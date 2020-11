La historia de un mártir perseguido por el régimen nazi

Son muchas las personas que han tenido la valentía de morir defendiendo su fe. Y tal vez sean menos conocidos esos mártires, que murieron bajo el regimen nazi. Dar a conocer el testimonio de uno de ellos es lo que pretende el libro 'Los que no juraron a Hitler', de la colección 'Mártires del siglo XX'. Su autor es el profesor y periodista Isidro Catela que desgrana la vida de Franz Jägerstätter en El Espejo de la Cadena COPE.

La historia del Beato Franz Jäggerstätter s eha contado en la película 'Una Vida Oculta' e Isidro Catela cuenta que "habíamos empezado a trabajar en el libro seis meses antes de su estreno, fue muy providencial. Pero realmente fue una llamada de mons. Martínez Camino. Estos libritos que son pequeñitos, tratan de acercar a la gente a una realidad poco conocida de gente extraordinaria. Me dijo aquí hay una colección de ellos y nos interesa acercarnos a su contexto. Este era un laico y me dijo que necesitaba a un laico, a un esposo a un padre, y la verdad es que fue un regalo".

Las vidas de estos mártires "tienen en común ese discernimiento de conciencia en una situación de violencia aunque sea diferente el disceernimiento, después de mucho rezarlo él decide no jurar a Hitler. No había ninguna biografía en español y en esta primera me parecía importante acercarnos al contexto. El nacional socialismo al igual que el comunismo que sembró europa de muerte en aquellos años, para nuestro protagonista Dios era fundamental. Tenía mucho interés en desmontar de una forma sencilla que hay gente que piensa que la violencia solo fue contra los judíos. Y luego desmontar esa supuesta convivencia del régimen con la Iglesia.

La vida familiar de este beato es esencial para entender su testimonio: "Este sí que es un matrimonio de tres más sus tres hijas. Con Dios en el centro, como tantos otros santos. Nace en 1907 y es decapitado en 1943. Es muy humilde, es hijo de una criada, se queda huérfano de padremuy pronto y providencialmente su madre en segundas nupcias se casa con un campesino rico. Tiene un primer contacto con los libros a través de su abuelo pero es una vida nada fácil. Es un ejemplo de esos santos de la puerta de al lado".

"Su vida no se entiende sin su mujer Francisca. Ella le lleva a la Eucaristía a la piedad más sencilla... le mete en vereda. y le va a acompañar en ese discernimiento cuando todo el mundo le da la espalda. Hay paralelismos muy similares con Santo Tomás Moro. Al final por la verdad que él le testimonio estuvo ahí en el pie de la cruz hasta el final".