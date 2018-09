 Mark Bartosic: quería interpretar y Dios le dio el papel de su vida

Sabemos que la Iglesia pasa por momentos convulsos en los Estados Unidos, pero eso no significa que no siga manifestándose una rica vida de fe, con frutos que frecuentemente no ocupan las primeras planas. Hoy contamos en El Espejo la historia de Mark Bartosic, que de joven quería ser actor y acaba de ser nombrado obispo.

Marc Bartosic tiene 57 años y llegó a Chicago proveniente de Ohio en 1983 tras haber estudiado teatro. Lo hizo con la ilusión de hacer realidad el sueño de ser actor. Había crecido en una familia católica de siete hijos, que no fallaba nunca a la misa dominical. Con apenas 20 años, descubrió los distintos carismas y matices de la Iglesia en Chicago. Además, se encontró con un amplio espectro de sacerdotes con distintos estilos y diferentes dones. Eso sí, continuaba con su deseo de ser actor y concretamente actuar en una compañía de Shakespeare. Pero con el paso de los años, sus sueños de convertirse en una estrella se iban desvaneciendo y la interpretación empezó a perder encanto para él. Se dio cuenta de que, en realidad, no era tan bueno actuando como había pensado, y que sólo podría aspirar a papeles sin importancia.

Fue entonces cuando empezó a plantearse ser sacerdote y comenzó un recorrido que le condujo a su ordenación en 1994. Su vida sacerdotal ha estado marcada por la atención a los católicos latinos, especialmente los recién llegados, y por su ministerio en la cárcel como director de la Casa Kolbe.

Con este bagaje, Marc Bartosic fue nombrado obispo auxiliar de Chicago el pasado mes de junio. Él mismo ha comentado que, en sus 25 años como cura, nunca ha pretendido ser competitivo sino que le gustaba que le enviaran a donde nadie más quería ir. Con algo de humor asegura que “cuando eres actor, todos quieren tu trabajo, ahora tengo una profesión en la que nadie quiere mi trabajo, por lo que la seguridad laboral es excelente”.