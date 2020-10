Daniuska Rodríguez es cubana, médico, religiosa y nueva directora de la Pastoral de la Salud de Vitoria

Daniuska Rodriguez conoció a las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha cuando estudiaba medicina en Cuba. Cuando termina la carrera, ve que su vocación y la vocación de las hermanas podrían ser una sola, e ingresa en la formación de la comunidad. En enero de 2020, viaja a España junto a dos compañeras y fundan una casa en la Diócesis de Vitoria. Ahora su obispo le ha concedido la labor de ser la nueva directora de la pastoral de la salud de la diócesis.

Daniuska Rodríguez cuenta que las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha tiene un carisma en el que se marca "la opción preferencial por el pobre. Jesucristo es el modelo de caridad. A mí lo que más me impactó de la congregación fue la donación de las hermanas de una forma muy variada en el apostolado. Estaba relacionada con mi vocación de médico y de servicio, que todo sanitario debe tener. Vi vinculadas ambas vocaciones y Dios me llamó a la vocación religiosa vivificada por la medicina".

Cuando las hermanas llegan a Vitoria en enero se dio cuenta de "que me iba a dedicar a esta pastoral de la salud, pero he adoptado la responsabilidad en marzo. Vino la pandemia, enfermé y todo ha sido confuso... pero intentamos como comunidad poder dar desde nuestra experiencia y carisma un poco de nueva savia a lo que viene siendo la pastoral de la salud".

Durante los momentos más difíciles del confinamiento "pudimos crear un acompañamiento emocional y espiritual vía telefónica. Se pudo hacer y luego dentro del hospital hemos tenido poco a poco el acceso a los enfermos. No tanto por el covid, pero sí para otros que están más solos y que la familia no puede estar a su lado. Queremos llegar a la mayor parte de personas posibles y que se de a conocer que queremos acompañar a la familia y al enfermo".

Mons. Elizalde le pidió "que la pastoral de la salud tenga algo que decir en medio de todo esto. En medio de un hoy actualizado con maneras de pensar diferentes, que la pastoral, como Iglesia, logre ser un signo visible de ese Jesús compasivo".

La hermana Daniuska Rodríguez relata en El Espejo que "queremos dar a conocer qué es la pastoral de la salud y qué no lo es. No es lo mismo que la pastoral de enfermos. La pastoral de la salud engloba a toda la persona no solamente al enfermo como tal, se tiende a las comunidades, a las familias, al personal médico y sanatario, prevención de la enfermedad..."