Balance de la visita del Papa a Japón con Mons. José María Abella, obispo auxiliar de la Diócesis de Osaka

La última vez que un papa visitó la isla fue hace 38 años, en febrero de 1981, y el recuerdo de aquellos días con Juan Pablo II aún permanecen vivos en la comunidad católica de Japón.

En esta ocación, tal y como ha explicado en 'El Espejo' el obispo auxiliar de osaka, Mons. José Mª Abella, "los japoneses también lo han vivido con una gran ilusión".

Con "la protección de la vida" como hilo conductor, las palabras y los gestos del Papa Francisco también han tenido muy presentes a los 26 mártires japoneses que fueron asesinados en 1597: "La memoria de los mártires es un antídoto frente al desaliento. Su recuerdo es un elemento muy importante en las comunidades locales. Hace que nos preguntemos cómo asumiríamos hoy nosotros los desafíos que ellos asumieron en otro tiempo".

"La idea de proteger la vida en sentido amplio nos interpela -ha explicado el obispo-. A nivel ecológico, con las consecuencias del accidente nuclear de Fucushima. El Papa Francisco también ha mostrado su preocupación por los casos de suicidio juvenil en Japón. Proteger la vida también es vivirla con sentido".

El obispo auxiliar de Osaka también ha explicado que Francisco, en el encuentro con los miembros de la Conferencia Episcopal, ha pedido a los obispos que sean cercanos a la gente y que sepan mirar con la mirada compasiva de Jesús.

A diferencia de otros países de la zona las cifras de católicos en Japón no han aumentado. En este sentido, ha destacado las palabras de ánimo del Papa, que ha recordado que la evangelización es cosa del Espíritu, más que de los hombres, que son cooperadores. Sobre este asunto Mons. Abella ha subrayado que no debe medirse el grado de aceptación e la fe católica por el número de bautismos. "Hay muchas personas que participan de la vida de las comunidades activamente, pero que no dan el paso de recibir un sacramento".