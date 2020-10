Así podemos educar a nuestros hijos cristianos hoy

Probablemente a muchos padres les encantaría que los niños vinieran con un manual debajo del brazo. Unas 'instrucciones' para poder ser buenos padres y dar a su hijo lo mejor. Pero lamentablemente no es así, y la labor no es precisamente sencilla. Y si nos adentramos en el territorio espiritual y de la fe... apaga y vamonos. Pero el libro 'Trasnmite la fe a tus hijos o nietos: cómo educar hoy hijos cristianos', puede ser una pequeña ayuda en esta ardua tarea. El sacerdote Pedro de la Herrán es el coordinador de la obra, Gloria Galán -madre de familia y profesora de religión- es una de sus autores y Pedro Chiesa es el segundo autor y también sacerdote.

Pedro de la herrán explica en el Espejo que "yo ya spy un sacerdote mayor y tengo experiencia en la vida. Y en la vida me he inclinado hacia la pastoral familiar. Llegué a la conclusión de que si hay algo en el mundo que hay que fortalecer es la familia. Todo lo que fortalece a la familia fortalece a la sociedad y a la Iglesia. Por eso en este momento notamos una familia débil porque hay una sociedad débil".

Gloria Galán considera importante este proyecto ya que en su experiencia como catequista y como profesora de religión "he notado que debemos ser un apoyo para las familias pero nunca sustituirlas. Lo que podamos enseñar en la parroquia si luego en la familia no se vive, sirve de muy poco. Cuando don Pedro me habló de este proyecto pensé que había que participar".

El libro no es unlibro convencional, tiene esquemas, diagramas, propone ejercicios... "Yo diría que quisimos hacer un libro que pudiera ser compartido por los padres y sus hijos. Que papá o mamá lo puedan leer y decirle al niño mira esto. Es un libro muy visual que entra por los ojos a los padres, niños y abuelos".

Esta publicación propone cocmo primer capítulo una perspectiva histórica: E"stá a la orden del día. Hay muchas polémicas con el tema de la memoria histórica. Nuestra memoria histórica llega a los primeros cristianos, que son héroes que mueren algunos mártires y que van desarrollando la iglesia. Nuestra referencia para hoy es esa. Igual que ellos transmitieron a sus hijos, los padres de hoy deben mirarles a ellos".

A su vez Gloria Galán asegura que "la vida de los primeros cristianos es esperanzadora. Con las circunstancias terribles que tenían, no solamente no les cortó, sino que les impulsó a ser aún mejores. Tiene que ser para nosotros un ejemplo. Lo que vivamos en casa tiene que ser llevado al exterior".

Un truco que nos da don Pedro es la importancia de usar pronto las Sagradas Escrituras: "El uso de la Biblia es esencial empezar muy pronto. La lectura de una Biblia para niños debería ser el primer libro que una familia cristiana usa para los niños. Es la primera manera de transmitir la fe que es orar juntos".

"La liturgia es fundamental. Con el día a día, desde que enseñas al niño que es conveniente rezarle a la Virgen. Las personas necesitamos símbolos y gestos, los sacramentos del cristiano están llenos de signos. Los niños tienen que saber por qué se bautiza al amiguito o al hermano o lo que sea. Si todo se vive con naturalidad desde el principio el niño lo vive muy bien", afirma Gloria Galán.