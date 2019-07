Gil Marín, en ESPN: "Sería muy bonito que James jugara en el Atlético"

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró que sería "muy bonito" que James Rodríguez vistiese la camiseta rojiblanca la próxima temporada, pero es algo que depende del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"¿James al Atlético? No te puedo decir. Sé que a muchos atléticos les gusta, incluso hablando con algún jugador me dice que nos daría un plus de calidad. También me consta que a nuestro técnico le gusta", dijo Gil Marín en declaraciones a la ESPN.

"Además, me consta que él no quiere seguir en el Madrid y me consta también que el Real Madrid no quiere que él continué, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que venga. Eso sería muy bonito, pero depende mucho de los dirigentes y el presidente del Real Madrid", añadió sobre Florentino Pérez.