20 OCT 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"Desde anoche estoy planteando un jueguecito, a ver si te gusta..."
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:36 min escucha
Temas relacionados
"Las joyas del Louvre han sido sustraídas por cuatro tíos que solo necesitaron siete minutos para cometer uno de los robos del siglo"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño