15 ENE 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch
"¿Cuánto daño han hecho las últimas seis Copas de Europa?..."
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:52 min escucha
"En Europa hemos estado más pendientes de discutir sobre el sexo de los ángeles que de lo básico: sin defensa no hay seguridad"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño