David Silva: “Me queda un año más en Inglaterra y me gustaría jugar en las Palmas”

David Silva, el jugador de 33 años del Manchester City, ha confirmado que la próxima temporada será la última que juegue con el conjunto citicenz: "Ésta será la última. Diez años para mí es suficiente. Es el tiempo perfecto. Inicialmente estábamos negociando un nuevo contrato por dos temporadas, pero decidí firmar por uno y, de este modo, finalizar mi etapa aquí después de una década". Su futuro no pasará pon ningún otro club de la Premier League ya que no se ve jugando contra el Manchester City.

El canario afirmó que le gustaría volver a su tierra para terminar su carrera en Las Palmas, pero que todo dependerá del lugar que ocupe el conjunto amarillo ya que “no puede volver a jugar en Segunda División”.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se deshacía en elogios hablando sobre David Silva: "Lo he oído. Ha sido uno de los grandes, no solo del fútbol español sino también del fútbol europeo. Ha hecho una década en Manchester donde no es fácil con sus cualidades vivir en esa Liga y lo ha hecho increíblemente bien. A mí personalmente me ha ayudado mucho en estos tres años que hemos estados juntos y, podremos disfrutarlo otro año", concluyó.