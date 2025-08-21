COPE
David Cobeño, en Deportes COPE: "Estamos todos como niños pequeños, es algo histórico para el Rayo"

"Según se va acercando el partido te entra el miedo de que el equipo no esté bien y poder fallar a la gente", se sinceraba en COPE el director deportivo del Rayo Vallecano.

David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano, ha pasado por Deportes COPE.
