No, no es necesario poner la lavadora a medianoche para ahorrar en tu factura de la luz

La nueva factura de la luz ya es el principal dolor de cabeza de los españoles. No existe una base científica que sustente esta teoría, pero el aluvión de noticias de las últimas semanas sobre la temida tarificación eléctrica no deja lugar a dudas. En este contexto, ei energía independiente, compañía tecnológica especializada en autoconsumo solar fotovoltaico del Grupo Galp, ha realizado un estudio en España para profundizar en cuánto sabe la población española de su actual factura. Y los resultados son sorprendentes: el 79% de los españoles no está de acuerdo con el importe de su recibo de la luz. ¿Tendrá algo que ver la nueva tarifa, que se ha convertido en el centro de conversación en todos los hogares de España? Calma, no todo lo que se dice es cierto:





Si pongo la lavadora a las doce de la noche, ¿ahorraré en mi factura de la luz?

Probablemente sí, pero lo más probable es que tus vecinos llamen a la puerta para quejarse o te dejen ‘notitas’ en el ascensor. No obstante, hay muchas personas a las que la nueva tarifa eléctrica les permitirá ahorrar aún más. ¿Quiénes serán los grandes beneficiados? Todos aquellos que tengan autoconsumo en su casa, que son los que no deberán preocuparse por poner la lavadora en la conocida como ‘hora punta’, la franja más cara, que abarca la mayoría de las horas centrales del día. De esta forma, uno puede disponer de su propia energía en los momentos del día en los que hay más Sol, lo que supondrá un gasto mucho menor.









¿Cómo se puede reducir la factura con la lavadora y el lavavajillas?

Si estás haciendo ya un uso responsable de ellos, no deberías notar un impacto muy grande en el recibo de la luz. Sin embargo, si realmente notabas que el consumo energético de tu hogar ya estaba descontrolado y desordenado antes del cambio de tarificación – un uso excesivo de los electrodomésticos podría ser una señal – entonces sí que debes ser proactivo a la hora de tomar medidas para reducir la factura. Una solución sería controlar debidamente las horas a las que se ponen en marcha electrodomésticos como la lavadora o lavavajillas, usar preferiblemente horas ‘valle’ para programar los ciclos de lavado e, incluso, agrupar la ropa y las vajillas sucias para concentrar el consumo en una sola ocasión.

Además, con las dos nuevas franjas de potencia, podemos aprovechar para reducir la potencia contratada en periodo de punta, dejando una potencia superior en el periodo de valle, donde tiene un coste mucho menor. Otra solución, con la que no tenemos que estar tan pendiente de las horas en las que utilicemos nuestros electrodomésticos, es la de pasarse al autoconsumo y así evitar estar mirando constantemente el reloj para reducir nuestro gasto.





¿Cuáles son los electrodomésticos cuyo uso merece realmente la pena cambiar a otras horas?

Uno de los principales damnificados de este cambio es el aire acondicionado, sobre todo con el calor del próximo verano acechando a la vuelta de la esquina. Sin duda, este año tocará cuidar, y mucho, las horas en las que se decida poner en marcha este tipo de aparatos. Los fines de semana estarán cubiertos, al ser periodo ‘valle’, pero las horas centrales ‘punta’ de los días laborables pueden suponer un conflicto si el consumidor se deja encendido el aparato. Otro ejemplo podrían ser las secadoras, con un consumo energético muy elevado, pero el propio calor del verano también tiene sus ventajas, ya que la ropa colgada en tu balcón o terraza se secará en un momento.





Ahora que llega el calor, ¿dejar el aire acondicionado encendido a temperatura constante nos saldrá más barato que ponerlo intermitentemente?

No. Es cierto que, funcionando de en régimen constante, la eficiencia de estas máquinas es óptima, por lo que en este sentido sería más eficiente. No obstante, al haber tanta diferencia de coste entre los distintos periodos, sería más económico evitar conectar el aire acondicionado en periodo de punta. A no ser que se trate de un usuario de autoconsumo que haga coincidir los mayores periodos de producción solar con los momentos en los que ponga en marcha el aire acondicionado. Pero para un usuario con una tarifa tipo PVPC, la más corriente para los usuarios españoles, dejarlo encendido todo el día significa consumir en las temidas ‘horas punta’ y que, como consecuencia, el importe de la factura se descontrole.





Entonces ¿qué solución tendríamos para no vivir pendientes del reloj cada vez que queramos enchufar algún aparato en casa?

Un gran método para despreocuparnos de que la factura de la luz nos arruine las vacaciones es el de pasarnos a otras formas alternativas de consumo energético, como el autoconsumo, que nos permitiría maximizar el ahorro mientras cuidamos de nuestro planeta. Sin embargo, sigue habiendo mucha gente que desconoce las ventajas de esta forma de energía sostenible. En concreto, seis de cada diez españoles (60%) reconocen que no tienen un gran conocimiento sobre el autoconsumo. Por ello, la nueva tarificación puede ser un buen momento para cambiarse y empezar a ahorrar en la factura.





Así que, si instalo placas solares ¿evito la posible subida de mi nuevo recibo de la luz?

Instalando paneles solares y produciendo tu propia energía, son dos factores que, con total seguridad, te ayudarán a minimizar el impacto en tu bolsillo de la nueva factura de la luz. Pero no valen todas las placas, es importante que las placas solares cuenten con el respaldo de un buen servicio de asesoría técnica de cara dimensionar correctamente las instalaciones, en función de tu consumo, la meteorología de tu zona, y las características de tu tejado, evitando el impacto que puedan tener las sombras en la instalación. Además, es crítico tener un partner energético que te permita maximizar el valor de la instalación durante los 25 años de vida útil, mediante una monitorización completa. En definitiva, la decisión permite reducir la factura energética y contribuir a la sostenibilidad con energía limpia respecto a otras modalidades de energía más tradicionales, sin tener que adaptarte a un nuevo hábito de consumo.