Autoconsumo solar, la solución ante la subida del precio de la luz

La ola de calor que sufrió España la semana pasada coincidió con la subida del precio de la luz, que alcanzó máximos históricos hasta llegar a un máximo diario de 117,29 €/MWh el pasado 13 de agosto. Todo ello, sumado al impacto de la nueva tarificación eléctrica que entró en vigor el pasado junio, ha provocado aumentos significativos en la factura de la luz para consumidores domésticos y, sobre todo, para autónomos y pymes. En este escenario, nos es de extrañar que una amplia mayoría de los españoles (79%) NO esté de acuerdo con el importe de su factura, según el estudio realizado desde ei energía independientepara analizar el nivel de conocimiento de la población sobre la factura de la luz.

¿Qué podemos hacer para que esto nos afecte lo menos posible? Por un lado, procurar adaptar nuestros hábitos de consumo a los nuevos tramos y, por otra, atrevernos a dar el siguiente paso y optar por el autoconsumo solar.

El autoconsumo supone generar un impacto positivo en la economía y una rebaja en la factura eléctrica. Según el estudio realizado por ei energía independiente, casi 7 de cada 10 españoles se pasarán al autoconsumo a corto/medio plazo para ahorrar en su factura de la luz. Son muchos los españoles que están viendo el alto precio de la luz como un impulso para tomar la decisión de cambiarse y empezar a ahorrar en la factura. Y es que los consumidores domésticos se verán beneficiados. ¿Cómo? Haciendo uso de sus paneles en las horas centrales del día, es decir, las más caras. Esto permitirá tener un retorno de la inversión más rápido al poder generar su propia energía en ese periodo de tiempo.

Pero no solo los consumidores domésticos pueden optar por esta solución, también las pymes e industrias. Para negocios como restaurantes, tiendas u oficinas (es decir, aquellos que tenían una tarifa 3.0 A) el ahorro con la instalación de paneles solares sería proporcionalmente superior al incremento de la tarifa, gracias a que los nuevos periodos de hora punta estarán más sincronizados con los periodos de producción solar.

Lo mismo ocurre con las pymes con suministro en media tensión (tarifa 3.1 A) como granjas o pequeñas explotaciones agrarias, que también se verán beneficiadas al eliminarse la facturación a través de maxímetro, lo que permite aprovechar la fotovoltaica para optimizar las potencias contratadas con un riesgo inferior.

Finalmente, las grandes industrias, almacenes o fábricas que opten por el autoconsumo van a verse beneficiadas por dos motivos. Por un lado, porque el cambio de tarifa puede suponer un ahorro directo y, por otro, porque los sistemas de autoconsumo serían incluso más rentables debido, nuevamente, a la nueva distribución horaria de los periodos tarifarios. Si faltaban razones para elegir un nuevo sistema de consumo energético más eficiente y sostenible, el nuevo récord del precio de la electricidad y los nuevos tramos son el incentivo perfecto para que las familias, pymes e industrias se lancen al autoconsumo solar.