La opinión de Herrera sobre la comparecencia de Iglesias, lo más destacado de la mañana política

La mañana política sigue intensamente marcada por el coronavirus y las noticias más destacadas en COPE así lo reflejan. El director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera se ha referido en su editorial de este viernes a la intervención del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la jornada de ayer.

Herrera critica la "arenga" de Iglesias

En su editorial en 'Herrera en COPE', Herrera criticaba las palabras de Pablo Iglesias: "Miren, cuando acabe el COVID-19 habrá muchos recibos que pasar a este incompetente. Hay muchos pagarés firmados a tres meses vista, a cuatro meses vista porque ya somos muy mayores para tener que soportar arengas pestilentes en forma de convocatoria de prensa aprovechando una enfermedad.

Por cierto, ¿este no debería estar en cuarentena como los demás o es que es imprescindible? Total, ¿para qué? Para poder ser oposición y poder a la vez con un infantilismo ideológico de tocar campanas. Está ahí para trabajar en favor de la colectividad organizando la respuesta del Estado a un desafía vírico, no para hacer propaganda obstecea y tentativas rupturistas. ¿Cuánto tardaría en ser cesado un personaje como este, absolutamente prescindible, si el presidente de ese Gobierno fuera un individuo políticamente decente? Y no el que es", aseguraba Herrera en su monólogo.

Vídeo

PARA LEER MÁS

Herrera, a Iglesias: "Somos mayores para soportar arengas pestilentes aprovechando una enfermedad"

Audio

Rosa Díez culpa a Sánchez de la intervención de Iglesias

La colaboradora de 'Herrera en COPE', Rosa Díez, ha asegurado que Pedro Sánchez es el responsable de la comparecencia del vicepresidente de Iglesias.

Comienza Iglesias el mitin saludando en cuatro idiomas. Sánchez le ha premiado por liderar la batalla contra el Jefe del Estado. Y vuelve a dividir al personal sanitario al agradecer el esfuerzo solo de quienes trabajan en la pública. Son todos ellos unos miserables. Asco. — Rosa Díez (@rosadiezglez) March 19, 2020

Díez no ha dudado en tildar a Sánchez e Iglesias de "gentuza" y critica que hayan querido usar políticamente el bonito gesto de los ciudadanos saliendo al balcón para aplaudir a los sanitarios para reconvertirlo en una protesta contra el Rey. "Está toda España confinada y haciendo un esfuerzo sobrehumano y este Gobierno se está comportando como unos indecentes. Quieren manipular lo bueno de los balcones sesgadamente y de una manera asquerosa y quieren seguir rompiéndonos. No se lo podemos perdonar", ha dicho.

PARA LEER MÁS

Rosa Díez: "Sánchez es como un escorpión, su instinto primario es el de dividir a los españoles"

La ministra de Exteriores tranquiliza a los españoles atrapados en el extranjero

Por 'Herrera en COPE' ha pasado también la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que ha hablado entre otras cosas de los españoles que se encuentran atrapados en otros países y que no pueden volver a España. "No sabemos cuántos son porque muchos no están registrados. Pero todos ellos se van comunicando con las Embajadas y consulados y les estamos ayudando a todos", ha señalado.

González Laya ha señalado que no se puede poner "un avión a cada español" para que puedan regresar pero está en permanente contacto con sus homólogos para coordinar operaciones. "Damos prioridad a aquellos que son menores, niños, estudiantes y lugares donde las condiciones son más complicadas", ha dicho.

Sin embargo, la ministra también ha alertado que muchos españoles están siendo irresponsables al haber tomado ya vuelos cuando la crisis del coronavirus arrancó y ahora están pidiendo volver.

Audio

PARA LEER MÁS

González Laya: "Hay españoles que salieron en plena crisis del coronavirus que ahora piden ayuda para volver"

Torra se vale de la crisis para hacer propaganda contra España

El president de la Generalitat, Quim Torra, se está aprovechando de la crisis del coronavirus para vertir sus mensajes de odio contra los españoles. Así lo hacía en una entrevista en la BBC en la que aseguraba que España no está permitiendo el confinamiento de los catalanes.