¿Tiene motivos Urkullu para quejarse? Así funciona el régimen foral vasco y navarro

La bajada fiscal de 0,5 puntos del IRPF anunciada por Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid ha generado críticas de fuera de su territorio. Una de las más llamativas ha sido la del Lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha acusado la autonomía dirigida por Ayuso de hacer "dumping fiscal" y abrir la puerta a que determinadas autonomías se conviertan en "paraísos fiscales".

Resulta llamativo que sea precisamente el País Vasco quien realice estas acusaciones, una comunidad que goza de un modelo exclusivo foral recogido en la Constitución que les beneficia respecto a otras comunidades. El modelo común consiste en una recaudación de impuestos por parte del Estado y luego es esta administración quien la reparte a las diferentes comunidades.

Los privilegios del País Vasco y Navarra perjudican al resto de españoles

Estas comunidades gozan de una situación privilegiada histórica, por su condición de territorios forales, con la que las autonomías son las que recaudan los impuestos y destinan el conocido como 'cupo' a las cuentas del Estado para las competencias que no dominan. Para establecer esta cuantía, se calcula el desembolso por parte del Estado en las comunidades y se aplica un coeficiente conocido como índice de imputación. Además, estas dos comunidades tienen mayor capacidad legislativa en el ámbito tributario que el resto de autonomías.

Los beneficios provienen de laescasa aportación a la solidaridad interterritorial, el cálculo a la baja de competencias asumidas por el Estado y el método para establecer los ingresos por IVA. Las ventajas de estos ajustes y gastos se reflejan en su opacidad. Ángel de la Fuente, experto en financiación autonómica, explica los privilegios del cupo destacando que "el importe del cupo es fruto directo de un pacto político que después se viste con el ropaje de la Ley del Concierto, ajustando la valoración de las cargas no asumidas de la forma que sea necesaria para llegar a la cantidad final pactada".





En Navarra la situación es similar, pero no idéntica, debido a que en el momento de esta concesión, en 1878, el territorio vasco estaba formado por tres dominios forales distintos, mientras que Navarra sí coincide con el territorio actual. Por ejemplo, la Hacienda foral navarra contempla la posibilidad de establecer tributos mediante leyes formales dictadas por el Parlamento Navarro.

Además, País Vasco y Navarra tienen mayor capacidad legislativa en el ámbito tributario, otorgando mayor poder para aplicar su propio modelo fiscal.

Una acusación con intereses políticos

Respecto a la acusación de "paraíso fiscal" del Lehendakari, conviene recordar que estos territorios son aquellos que ofrecen una tributación muy baja o inexistente a sus ciudadanos y empresas extranjeras. Esto se aprovecha para establecer la residencia en estos lugares y evitar el pago de impuestos. Por tanto, todo indica que las palabras de Urkullu son una referencia a la bajada del 0,5 del IRPF y al impuesto de patrimonio, inexistente en la mayoría de países y presente en España con diferentes porcentajes.

Tanto el País Vasco como otras comunidades se centran en sus críticas en la Comunidad de Madrid por el supuesto dumping fiscal mientras que no se critica el cupo vasco y la hacienda foral Navarra. De hecho, el pasado año ERC pidió una armonización fiscal de recaudación, pero excluían a los nacionalistas vascos de adaptarse a esta medida. Pere Aragonès declaró que "la cuestión no es el régimen foral, sino la capitalidad de Madrid, que la pone en ventaja", una clara muestra de que el objetivo en cuestión no es el supuesto dumping fiscal, sino atacar a la Comunidad de Madrid.