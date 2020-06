El 'recado' de Ignacio Aguado, al ministro Marlaska: “Lo que busca es amaestrar a la Guardia Civil”

El cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, como Jefe de la Guardia Civil de Madrid por parte del Ministerio del Interior, así como las dimisiones en la cúpula del instituto armado que dicha decisión política ha provocado, continúa dando que hablar.

AGUADO LE DEJA OTRO 'RECADO' AL MINISTRO MARLASKA POR LOS CESES EN LA GUARDIA CIVIL

Uno de los últimos en pronunciarse de manera pública ha sido Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho, en el transcurso de una entrevista concedida para el programa ‘Liarla Pardo’ de La Sexta, presentado por Cristina Pardo.

“Es tremendo lo que está pasando”, ha señalado Aguado, quien considera que con estos ceses el Gobierno de Sánchez “lo que busca es amaestrar a la Guardia Civil o al menos intentarlo”.

Y es que según el número dos de la Comunidad madrileña, “detrás de esas decisiones no creo que haya una decisión técnica y ni mucho menos que tenga que ver con el sentir de la Guardia Civil o con su labor, sino que es una decisión política”.

Aunque Aguado lo tiene muy claro, “porque a la Guardia Civil no se la amaestra y lo hemos visto durante todos estos años. La Guardia Civil tiene unos valores que han sido atacados por un lado y por otro en función de las circunstancias y siempre han estado a la altura”, de ahí que considere que “se van a llevar un batacazo” en el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias.

���� La @guardiacivil es una de las instituciones mejor valoradas de España.

‼️ ¡Su lealtad al pueblo español no se destruye con ceses!

�� @ignacioaguado "El Gobierno está siguiendo criterios cláramente políticos, tratan de amaestrar a la Guardia Civil" #LiarlaPardo86pic.twitter.com/H6RNgbQ5XZ — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) May 31, 2020

“Pueden cesar a un coronel, pero vendrán 300 detrás, con los mismos valores y los mismos principios”, ha advertido Ignacio Aguado, quien ha elogiado a la Benemérita reconociendo que “por eso la Guardia Civil lleva tantos años existiendo y es una de las instituciones mejor valoradas de toda España”.

LAS CRÍTICAS TAMBIÉN CONTINÚAN EN EL PARTIDO POPULAR

Otro de los que ha pasado por ese mismo programa para hablar de este mismo asunto es el que fuera Ministro del Interior con Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, actualmente eurodiputado popular. Éste ha señalado que Pérez de los Cobos “ha sido cesado porque no se ha plegado a los designios de quien ha solicitado una información que él no podía dar y que, además, no tenía”.

La división de poderes es sagrada y por eso el Gobierno de @sanchezcastejon debe asumir responsabilidades por la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Si era una reestructuración prevista, ¿por qué no tiene aún sustituto? Así lo he explicado en @LiarlaPardo. #LiarlaPardo86pic.twitter.com/8rtEoxiGHd — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) May 31, 2020

Esa manera de actuar del actual titular de Interior, Grande-Marlaska y del Gobierno de Sánchez, es, según Zoido, “vulnerar la división de poderes, eso es vulnerar todo lo que significa la normativa desde la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Para el popular, con el cese de este Coronel de la Guardia Civil, se ha vulnerado incluso “el propio Decreto Ley de desarrollo de la Policía Judicial, donde queda muy claro cuáles son las obligaciones que tienen la Policía Judicial, desde el punto de vista funcional, cuando dependen de jueves, fiscales y tribunales”.

