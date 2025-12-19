Juan Ferrando, experto en moda: "Llega una Navidad que destrona al negro y a la lentejuela por el marrón chocolate y el satén"

La Navidad de este año trae consigo un cambio significativo en el armario festivo. Según ha explicado Juan Ferrando, director del grado de Diseño de Moda de la Universidad Nebrija, en declaraciones a COPE Cool, "llega una Navidad en la que toca destronar al negro por el marrón chocolate que llega en satén que también desbanca a las lentejuelas".

Esta combinación se posiciona como la clave principal para quienes buscan acertar con las tendencias de la temporada.

Varias personas brindan por la llegada de un nuevo año durante una fiesta de Nochevieja

Claves para un look de fiesta

Para complementar los atuendos, Ferrando apuesta por la bisutería XXL, inspirada en los recientes desfiles de moda como el de Saint Laurent, donde las modelos lucían pendientes que "parecían lámparas de araña".

A su vez, para combatir las bajas temperaturas sin perder el estilo, recomienda los abrigos de pelo "de peluche y de fantasía también en colores atrevidos", una forma de elevar el look y complementar prendas de fiesta que suelen tener poco tejido.

Otra apuesta segura es el esmoquin femenino, una prenda versátil que se puede encontrar en tejidos abrigados como el terciopelo o en el clásico paño de lana fría con solapa de satén.

Ferrando destaca que es "una apuesta 100 por 100 segura" que permite diferenciarse del clásico vestido y jugar con los complementos, ya sea una camisa, un jersey de cuello alto o, para las más atrevidas en Nochevieja, "una ropa interior muy sexy para llevar un escote muy profundo".

En cuanto a las prendas de punto, el experto señala que, si bien los jerséis con motivos navideños o 'ugly jumpers' son una tendencia previa, para las celebraciones principales ganan terreno los jerséis de punto grueso, como el jersey de ocho.

Esta corriente, que evoca una estética de "cabaña en la montaña", con cuadros escoceses y mantas de lana, representa una opción cálida y actual para estas fechas.

Estilo, actitud y tendencias globales

A la hora de vestir, es fundamental tener en cuenta el tipo de celebración, ya que no es lo mismo una cena familiar que la fiesta de Fin de Año, "una noche para desmarcarse y apostarlo todo a por la fantasía, el brillo". Ferrando aconseja centrar la atención en una prenda o accesorio clave y construir el resto del look a partir de ahí. Respecto a la edad, señala que, si bien la juventud es "el momento de arriesgar", en última instancia, "el estilo y la tendencia no conoce de edad, sino de de atrevimiento, y es más una actitud".

Más allá de la Navidad, las tendencias de invierno se ven marcadas por la globalización. Ferrando menciona que el abrigo "cuanto más fantasía, con el pelo más largo, más volumen y y atrevido de color" es una de las piezas estrella. Además del marrón chocolate, se colará el nuevo color Pantone, el blanco nube, que, aunque no es una novedad en invierno, se reinventa a través de las texturas, como el satén, los encajes o el punto de algodón.

La influencia de la globalización y el cambio climático

El experto concluye que las firmas de moda ya piensan de forma global, como demostró Chanel en su último desfile en Nueva York. Las colecciones actuales incluyen prendas para diferentes climas, permitiendo a los clientes adaptar las capas según sus necesidades.

Este fenómeno ha desdibujado las temporadas tradicionales, ya que "el cambio climático nos está desajustando la la temporada tan tan estricta", haciendo posible encontrar en las tiendas ropa para cualquier destino, desde el Caribe hasta el Polo Norte.