'Desde mi escalera' con Pilar Cisneros: "¿Serías capaz de autoconfinarte para luchar contra la tercera ola?"

La copresentadora de 'La Tarde', Pilar Cisneros, nos dedica un vídeo más de 'Opiniones Fundadas'. Esta vez desde el jardín de su casa, todavía cubierto de nieve, en el que nos plantea una pregunta que nos hace pensar cómo combatir esta tercera ola de coronavirus.

"¿Serías capaz?"

Fijaos, así estamos con tanta nieve todavía después de cinco días de que cayera la tormenta Filomena. Esta cantidad de nieve en Madrid y que todavía no se ha derretido con todos los problemas que aún ocasiona. Pero no quería hablar de eso hoy con vosotros. Quería plantear otra cuestión que nos hemos planteado en 'La Tarde'.

Tiene que ver con esta tercera ola del coronavirus que ya estamos viviendo. Que los expertos ya nos decían que iba a ser terrible después de la Navidad. Justo antes de Navidad el CIS en su encuesta dijo que siete de cada diez españoles preferirían medidas más restrictivas para luchar contra el covid.

No se tomaron medidas más restrictivas y nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Porque convendría saber qué hicimos cada uno de nosotros. Eso nos lleva a otra cuestión: ¿tú estarías dispuesto a autoconfinarse por ti mismo? Es decir si las autoridades, el Estado o las comunidades autónomas no deciden que te prohíben esto, lo otro o lo de más allá, ¿realmente tú eres capaz de ser responsable y consciente, con todo lo que ya sabemos, con todo lo que hay que hacer y lo que no, y serías capaz de autoconfinarse por ti mismo, si es necesario, para luchar de verdad contra esta tercera ola del coronavirus?

¿O es necesario que siempre nos prohíba las cosas papá Estado?