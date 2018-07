Voyag3r: la nave y la tripulación, realidad y ficción en el aire

Crear un proyecto transmedia, como lo es VOYAG3R, requiere de un equipo humano dispuesto, cualificado y automotivado desde el inicio, pues es extenso el camino que hay que recorrer para llegar a cuanto se demanda en una emisora líder que ahora además supera los tres millones de usuarios en su triple uve doble, COPE.es. Los oyentes y usuarios requieren de nuestro ingenio y profesionalidad y así es como se planteó desde el principio.

Pero, sin duda, la idea que propulsa un proyecto ha de tener combustible suficiente para mantener a todos en sus puestos; esa idea orbitó más veces que la Luna alrededor de la Tierra en cada remover de una cucharilla, en una pequeña taza de café, en una cafetería cercana a la Puerta de Alcalá en Madrid. Allí estaban Javier Sierra e Isabel Lobo, de forma física, porque en realidad sus mentes viajaban a la velocidad de la luz para crear VOYAG3R.

Quienes aún conservan intacta su curiosidad se conectarán a VOYAG3R, pero más todavía al conocer a todas las personas que han estado detrás de la primera sonda radiofónica que pone el punto de partida al futuro de la carrera espacial.

Ideas Wow! Preguntas y más preguntas…

Buscar. Preguntar. Mirar hacia arriba. Volver a mirar y admirarse de todo lo que nos queda por saber. Creamos VOYAG3R con los oídos en el espacio, sincronizando las ideas con la sinfonía de los planetas y la música instrumental de Mike Oldfield, generamos una atmósfera propia y nuestro propio planeta (el literario y el radiofónico) sin gravedad. Porque crear con Javier Sierra es hacerlo sin darte cuenta; las ideas llegan, se quedan o se van, se les invita a más o se apartan y esperan una nueva oportunidad. Durante varias semanas nos dedicamos a intercambiarnos material, documentación, sonidos, enlaces y textos. Se vivió un proceso de retromotivacion muy peculiar porque aquí intervinieron sus recuerdos, mi curiosidad, su experiencia y nuestra conexión especial y ahora espacial. Cuando hacemos algo creemos en ello y entonces empieza una búsqueda que nos apasiona, una búsqueda además que no sabíamos a dónde nos llevaría y eso fue lo mejor: el destino final de nuestras ideas nos emocionó y así esperamos que lo hiciera a los oyentes y usuarios de COPE.

Poco después llegaron los sonocetos inspiradores, bocetos sonoros que suelo editar provisionalmente para que otros sepan como suenan las cosas en mi cabeza y así hacer una inmersión sonora de lo que se está creando. Mientras, Javier preparaba un contenido interesante, conciso y al mismo tiempo una forma de transmitirlos con su didáctica inconfundible. Desde la base radiofónica de COPE, Germán Palacios buscaba todos los efectos y ambientes que consolidaran la armonía sonora de VOYAG3R. Y en este punto comenzaron a ser necesarios no solo los efectos de sonido adecuados sino también las voces. Nos pusimos a ello y por qué no a apuntar con nuestros telescopios a las voces estelares que hicieran más creíble un proyecto de ficción con una base real y que cuenta la historia de la Humanidad.

Javier sierra, un instructor de otro planeta

Puede que no exista misterio, incógnita o hecho insólito que escape a sus investigaciones. Sí hay un momento histórico que no vivió pero que le marcó para siempre: la llegada a la Luna. Esa noche de julio de 1969 se conocieron sus padres, y de esa historia de amor lunar nació él, que llegó a este mundo con la mirada conectada a las constelaciones.

La carrera espacial ocupa un porcentaje muy alto en las ‘obsesiones’ de Javier Sierra. Poco mérito tiene por mi parte conocer este dato, pero me ayudó a espolvorearle un poco de ilusión interplanetaria para emprender un proyecto como VOYAG3R, que empezó por llamarse ‘nuestro algo de otro mundo’.

Enseguida nos pusimos a ello. La inspiración se presentó a tiempo al recordar Javier aquellas viejas naves que habíamos enviado al espacio hace 40 años y que aún hoy seguían comunicándose con la Tierra. Aquellas naves Voyager 1 y Voyager 2 que contenían un mensaje que los humanos enviamos al Universo y que jamás obtuvo respuesta.

¿Y si lanzáramos una tercera nave? ¿Qué contaríamos de nosotros? Hacer estas suposiciones nos colocó en las coordenadas correctas. Ahora solo necesitábamos saber cómo contarlo. El micrófono lo transformamos en una sonda radiofónica y no había duda de que Javier Sierra tenía las palabras adecuadas para instruir a ILO, que resultó ser una Inteligencia Artificial capaz de emocionarse y aprender con un instructor de primera.

¡Hola, me llaman ILO!

Uno nunca sabe cuándo puede convertirse en su propio personaje. Tal vez porque jamás se lo ha planteado o porque ser uno mismo y conocerse es tan difícil como hacer de otro sin conocerle. Este es uno de los juegos más apasionantes de la literatura, un juego que practicaba el escribidor de Mario Vargas Llosa y juego en el que siempre están los grandes escritores. Así, Javier Sierra pensó en voz alta: “Tu personaje tiene que buscar respuestas”. Y lo primero que hicimos fue buscarle nombre a la supuesta inteligencia artificial con autoconciencia que estaría integrada en VOYAG3R. Javier lo volvió a hacer: “Me gusta como firmas en los mails: ILO (de Isabel Lobo)”.

El juego y la diversión han sido un eje central en la creación del personaje ILO. Desde la preparación vocal y el ensayo de distintas entonaciones (modo GPS, oferta del super, asistentes de smartphone, voces de traductores web, incluidos los contestadores automáticos y los interfonos de los peajes) para llegar a una vocalización y proyección específica, hasta la documentación concreta del léxico y jerga tecnológica que debía de utilizar en la elaboración del guion.

Hay que creerse a ILO para poder acompañar a un Premio Planeta y no cortocircuitear en el intento. Hubo una persona con la que preparé minuciosamente el personaje, el periodista, escritor y guionista David Zurdo. En un arranque surrealismo mágico, de los muchos que nos dan de tarde en tarde, recorrimos el origen, desarrollo y misión de ILO, desde las pintas que podían tener sus creadores a cómo habrían llegado a sintetizar su voz, cuáles serían sus preferencias musicales y hasta qué expresiones propias debían de caracterizarla.

ILO ha sido un reto. Y la relación que se establece entre Javier Sierra como instructor y ILO en VOYAG3R no dista mucho de la que existe en la realidad, la admiración es mutua y en eso consisten nuestras ‘sesiones’ en la vida real en aprender, sorprendernos y avanzar con la curiosidad siempre presente.

Primitivo Rojas, la voz de la Humanidad

Tenemos grandes voces en este país, en la radio, en el teatro, en el cine, en el doblaje y la televisión. Algunas ya están en la infinitud del firmamento y solo podemos recordarla, otras han recogido de su eco el mejor ejemplo y hoy continúan sonando. Pero solo una voz era capaz de representarnos a todos, una voz que aportara profundidad al mensaje de VOYAG3R. Sin duda, la voz de nuestro Orson Well español, la voz de Primitivo Rojas.

Siempre que me pongo a algo nuevo, suelo contrastarlo con unas orejas ya curtidas en todo lo sonado y por sonar en la radio. Esas orejas que escuchan y ecualizan ideas son las de Pedro Pérez, el mejor productor de la radio española me atrevo a decir y discípulo de la nunca olvidada Encarna Sánchez. Cuando le comenté quien me sonaba a “la voz de la Humanidad”, él fue el primero que me animó a convencer a Primitivo Rojas para que se apuntara a la aventura. Y así ocurrió. Llamé a Primitivo y desde el primer momento dijo: ¡Afirmativo!

Las grabaciones con Primitivo fueron el revulsivo en un proceso de grabaciones frenético. Se dejó en cada palabra del texto, compuso música en su entonación y, definitivamente, consiguió que VOYAG3R nos uniera a todos. Ahora además de concedernos el privilegio de su voz, también nos ha regalado el saludo de VOYAG3R, el gesto que él hacía para darle énfasis a la locución.

Goyo González, un científico muy radiofrecuenciable

Quién mejor para explicar en qué consiste el sistema operativo más innovador de nuestra era, el ‘Proyecto ILO’, que una voz que siempre suena a bienvenida. Goyo González ha demostrado una vez más su versatilidad al convertirse en el científico desarrollador de la Inteligencia Artificial a bordo de VOYAG3R. Su voz es junto a la de Eva Revenga el inicio de sesión de la nave y sus explicaciones serán clave para entender la misión de ILO.

Goyo González, una voz más que reconocible y una bellísima persona que apuesta por hacer cosas nuevas y se apunta a proyectos que nada tienen que ver con lo que hace en su rutina habitual. Es por eso que las expresividad y entusiasmo aportados en VOYAG3R confirman una vez más su calidad y calidez profesional.

VOYAG3R suena a COPE

Voces de ‘La Linterna’ como la de Belén Montes, Alicia García o Andrea Carrasco iluminan esta nave, también voces de la Redacción de Informativos COPE, Enrique Campo, Juan Baño, José Ángel Cuadrado, Nico Rubio, Manuel ángel Gómez y Álvaro dan color a parte del trayecto de VOYAG3R en la antena de COPE. En concreto, la voz de Eva Revenga, protagoniza uno de los papeles fundamentales de VOYAG3R, es la ‘Agente Mercury 13’, la asistente de la inteligencia artificial ILO. Su nombre hace referencia a ‘Las Mercury 13’ a las mujeres que no participaron en proyectos espaciales por el hecho de ser mujeres. Gracias a la brillante interpretación de Eva como ‘Agente Mercury 13’ todos los oyentes han podido iniciar sesión en VOYAG3R al mismo tiempo que lo hacía Javier Sierra y cumplir con todos los protocolos.

EXTRA-VOYAG3R: un plan de ruta trazado en COPE.es

La puesta en escena de VOYAG3R no se ha tratado solo de la atmósfera que crea con los efectos sonoros, las músicas y la combinación de contenido real con los personajes de la ficción. VOYAG3R es una sonda radiofónica, pero técnicamente hablando, es un formato de radio de autor híbrido que desafía a la emisión en antena y responde a la demanda de producciones elaboradas de contenido en formato podcast. Así es como fue concebida la e-misión radiofónica de VOYAG3R: un programa que funcionase en la antena de 55 en 55 minutos y que al desglosarlo por medias horas, generase podcast de producción profesional para COPE.es. De esta forma, los dos primeros programas emitidos de VOYAG3R se convierten ahora en cuatro episodios que están a disposición para acceder a una escucha serial de VOYAG3R.

Detrás de esta puesta en antena tan peculiar está la confianza depositada en el proyecto por Javier Visiers, director de programación de COPE y por Andoni Orrantia, subdirector de programación. El plan de ruta de VOYAG3R trazado en COPE.es para disfrutar de los contenidos EXTRA cuenta a su vez con la entrega y dedicación de Montserrat Lluís, subdirectora general de contenidos de COPE.

El contenido EXTRA-VOYAG3R que se publica en COPE.es genera así una sinergia con los audios de los programas y episodios. Y en este sentido, contar con los protagonistas del pasado, presente y futuro de la carrera espacial ha sido una experiencia que aporta mucho más que un testimonio, hace un verdadero registro de la memoria espacial de la humanidad, es decir, materializar en la web de COPE la memoria de ILO. Se me hace imposible pensar en Carlos González, Luis Ruiz de Gopegui o Alyssa Carson sin la ayuda y colaboración de NASA España y la Agencia Espacial Europea.

El equipo de Javier Escartín, coordinador digital de COPE, es la tripulación de VOYAG3R desde la triple uve doble de COPE.es. Ellos están detrás como ‘la Houston de VOYAG3R’ que ha sido Pilar Abad, también Cele Díaz, Jorge Miralles y David García, responsable audiovisual de COPE

Gracias oyente, lector, usuario y soñador que, como todos los que constan aquí, habéis hecho con vuestra escucha y experiencia honor a la particularidad más espacial de la radio: estar en el aire.

¡Hasta la próxima órbita!