Los mejores monólogos de... Ángel Expósito

Siempre haciendo referencia a la actualidad del día, Expósito nos ha dejado varios monólogos que no dejan indiferente a nadie. A continuación, repasamos sus cinco mejores monólogos de la temporada...

1- Expósito: "¿Sacamos la lista de socialistas hijos de falangistas, nietos e hijos de militares de Franco?"

El pasado 16 de julio, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tuvo un desafortunado comentario, ya que dijo que el PP mantiene vínculos con el franquismo que algunos se niegan a romper. A lo que Expósito contestaba con rotundidad. "¿De verdad el Gobierno está para dar lecciones de vínculos? ¿Recuerda Ábalos quienes apoyaron la moción de censura de Sánchez? Y si tiramos de vínculos...¿Sacamos la lista de socialistas hijos de falangistas, nietos e hijos de militares de Franco?", acabó preguntando.

2- Expósito: "Los que quieren que esto reviente en mil pedazos han puesto ahí a Pedro Sánchez"

El comunicador dedicaba el monólogo del 1 de junio al adiós de Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno, por la moción de censura impuesta por Pedro Sánchez días antes. En el monólogo explicaba que la salida de Rajoy era in justa, por todo lo que había tenido que tragar el ex presidente del PP y del Gobierno: "Yo en lo personal...lo lamento. Sinceramente, no se merece acabar así. Pero la Gürtell es la puntita nada más. Y queda lo peor...con un Gobierno minúsculo aupado por quienes quieren que todo esto reviente en 17 autonomías. Los que quieren que esto reviente en mil pedazos han puesto ahí a Pedro Sánchez" concluía Ángel Expósito.

3- Expósito: "Que me diga Sánchez cómo se presenta a unas elecciones habiéndote apoyado la tropa independentista"

Ángel Expósito dedicó el monólogo del pasado 25 de mayo ha analizar el presente y futuro del nuevo Gobierno, que en ese momento buscaba nuevos candidatos. En este caso sería Pedro Sánchez gracias a los votos de...: "El PSOE va a presentar una moción de censura inevitable, a mi juicio, pero que también es una trampa de osos. Porque Sánchez no se ha visto en otra...quién le iba a decir que iba a pasar a ser protagonista...estando casi en el cuarto lugar de las encuestas...pero...un pero importante...esa moción de censura solo saldría adelante en función de la actitud de ciudadanos...y...lo más importante...con el apoyo envenenado del resto del Parlamento. Es decir, Podemos, y los independentistas catalanes...incluso...Bildu" Y concluía, con una propuesta al Secretario General del PSOE: "Que me diga Pedro Sánchez si quiere esos apoyos. Cómo te presentas a unas elecciones generales, más o menos en breve, habiéndote apoyado esta tropa".

4- Expósito: "¿Carmen Calvo me está comparando a mí o a mi padre con los cerdos de 'La Manada'?"

El pasado 13 de julio, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se descolgó con unas declaraciones bastante desafortunadas que decían así: "Necesitamos hombres cómplices. Las mujeres llevamos toda nuestra vida escuchándoles (...); hemos sido esposas, madres, hijas, hemos estado constantemente tuteladas en el patriarcado por un varón. Sabemos perfectamente cómo funcionan; no es especial habilidad psicológica, pero no sé yo si los hombres saben cómo funcionamos las mujeres porque para eso hace falta que nos escuchen".

Ángel Expósito, en su videoblog diario, analizó dichas declaraciones: "¿Carmen Calvo me está comparando a mí o a mi padre con los cerdos de 'La Manada'? ¿Se imaginan que esto lo hubiese dicho sobre las mujeres un vicepresidente de un gobierno del PP?" sentenciaba Expósito.

5- Expósito a Torra tras la "censura franquista" a los medios: “¿Cómo se puede estar tan enfermo de odio?”

El presentador de 'La Tarde' atacaba duramente a Quim Torra tras la censura a los medios de comunicación, a las puertas de la cárcel: "El tal Torra prohíbe hacer preguntas, y nosotros tragamos, para que no le preguntemos cómo se puede odiar tanto en pleno siglo XXI en una de las regiones más ricas de Europa. Para que no le preguntemos cómo se puede estar tan enfermo de odio. ¿Y sabes qué?... que desde su perspectiva y su racismo... hace bien. Porque tragamos. Porque parece no importarnos que nos trate como a borregos o a bestias hediondas. Tendremos que hablar de él de sus escupitajos. Y lo haré. Pero intentaré que sea lo justito. Lo mínimo. Porque a mi lo que me apesta es esa actitud de censura franquista" sentenció.