¿Con qué calidad de vida viviremos cuando alcancemos los 100 años?

Hace dos siglos llegar a los 40 años era algo reservado para muy pocos. Y dentro de poco, llegar a los 100 años será algo común. La media en España es de 83 años, tan solo por detrás de Japón. Pero realmente, ¿estamos preparados para vivir tanto?

El envejecimiento social viene por la falta de niños, lo que daña a la sociedad hasta ahora es por esa razón"

En 'La Tarde' hemos recurrido al director Médico de COPE, Estaban Pérez Almeida, para hablar sobre si estamos preparados para vivir 100 años: "Sí que deberíamos de estarlo. Cada año vivimos más. En España a día de hoy tenemos 17.000 personas con más de 100 años, y en el año 2060 serán más de 200.000. Los geriatras tenemos el empeño de no darle más años a la vida, sino más vida a los años. Nuestra obligación es vivir todo lo que podamos y vivir bien".

Desde entonces han cambiado muchas cosas: "Fundamentalmente tres cosas. Primero, el control de las enfermedades infecciosas, que hoy en día es complicado, ha costado mucho. Abrir puertas a los antibióticos y vacunas, estas han influido mucho en que vivamos más. El siguiente punto es la alimentación, tema básico, tenemos la suerte de tener una dieta mediterránea magnifica. Y el ejercicio, es vital movernos un poco todos los días".

A su vez, hemos hablado con Alejandro Macarrón, sobre el envejecimiento social: "Si tuviésemos la natalidad de antes, la sociedad podría estar bastante bien, pero no solo somos centenarios, sino que ahora una persona de 60 años es mucho más joven que antes. Lo que necesitan los mayores se lo dan los más jóvenes, que es lo que necesitamos. El 20% de los mayores de 65 años no tiene nietos. De los españoles actuales el 30% de la gente no tiene hijos actualmente, si eso se repite, en dos generaciones eso será casi el 50%. El envejecimiento social viene por la falta de niños, lo que daña a la sociedad hasta ahora es por esa razón".